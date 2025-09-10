Perú propone declarar no grata a Sheinbaum por apoyar a Castillo

El Congreso peruano declara no grata a Claudia Sheinbaum por apoyar a Castillo, intensificando tensiones diplomáticas y críticas al proceso judicial peruano.

La Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento peruano declaró persona no grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su apoyo a Pedro Castillo. La moción la acusa de interferir en asuntos internos y refleja la incomodidad ante críticas internacionales sobre el caso del exmandatario.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ratificó nuevamente que su Gobierno seguirá respaldando a Pedro Castillo, a quien señala como víctima de un golpe de Estado.

A pocos meses de las elecciones presidenciales en Perú y con Dina Boluarte cerca de dejar el poder, la mandataria insiste en mantener a Pedro Castillo en el centro de su discurso político.

Castillo, procesado por su fallido intento de disolver el Congreso, permanece en Barbadillo. Se le imputan cargos que podrían derivar en hasta 34 años de prisión.

Aarón Rodríguez, Lima

frr/hnb