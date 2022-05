Peruanos marchan en apoyo de una nueva Constitución Política

Diversas organizaciones y colectivos salieron a las calles para expresar su apoyo a la propuesta del Ejecutivo para una reforma constitucional.

Hace unos días, el jefe de Estado de Perú presentó ante el Legislativo un proyecto de ley para que en las próximas elecciones regionales y municipales se consulte a la población si aprueba o no la elaboración de una nueva carta magna.

De esta manera, Castillo cumpliría con una de sus promesas de campaña, la cual era convocar una Asamblea Constituyente elegida por el pueblo peruano, y así, establecer una nueva Constitución Política.

A pesar del apoyo de la ciudadanía, la titular del Congreso, María del Carmen Alva y otros sectores de oposición, afirmaron que el proyecto de ley de no se aprobaría, pues solo llegaría a debatirse en la Comisión de Constitución y no pasaría ante el Pleno porque no obtendría los votos suficientes.

A pesar de la negativa de algunos congresistas de oposición, el presidente Pedro Castillo está confiado en que el proyecto de ley de reforma constitucional sí se llevará a cabo. Incluso dijo que muchos congresistas lo llamaron para expresarle su apoyo.

Aunque un sector del Congreso se oponga a la iniciativa sobre la elaboración de una nueva carta magna, el presidente Pedro Castillo continuará adelante con su proyecto de referéndum, pues considera que gracias a este, el ciudadano peruano, de manera voluntaria, sin temor y chantajes, expresará si quiere o no nueva Constitución.

Aarón Rodríguez, Lima

