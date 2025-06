Pequeña crónica introductoria: Ocho días en Teherán

En (casi) ocho días se vive mucho lo poco que se ve, y se ve poco a pesar de lo mucho que se absorbe.

Por Diego Sequera

Es difícil encontrar un país cuya magnitud de abuso de estereotipos medie tanto en las formas de comprenderlo, incluso fuera de los círculos de poder decisorio de los tú sabes quiénes. Aún más, muchos de los clichés siguen imbatibles de un extremo a otro del espectro político hemisférico.

En relaciones internacionales otras mecanicas imperan y se ve con menos filtros el estatus de actor global que tiene el país de los persas. Una potencia emergente de tal magnitud que obsesiona a las capitales occidentales por evitar que tenga bajo su control la totalidad del ciclo del combustible nuclear.

Ahí se combina el orientalismo que de arriba hacia abajo puede contaminar la percepción, cuando se combina un país que se defiende de grandes peligros y a la vez defiende un modelo de democracia que se engrana con el islam, en un modelo que no llega a los 50 años de existencia y que se ha sometido a pruebas y presiones inauditas.

En el medio de ambos extremos de la mitificación, el de la dictadura fundamentalista e irracional y, por el otro, el paraíso de la resistencia y el jiujitsu asimétrico, se mueve un país con todas las claves que definen a las virtudes y sombras de cualquier sociedad.

Solo que, sí, también ostenta atributos extraordinarios por los que deslumbrarse.

Ocho días comprometido a una dinámica en especial, sin capacidad de ampliar mucho el compás o el tiempo y los recursos para disponer de más apenas permiten dejar ver algo más allá de la vitrina de las primeras impresiones, aunque igual se le podían ver varios pliegos de su alma.

A pesar de estar mayoritariamente circunscrito, en términos geográficos y con salidas más allá de la paz primaveral en el norte de Teherán, tanto en paseos oficiales como por cuenta propia se dejaron ver, también, las otras partes del mosaico, en zonas más agitadas y sometidas a otras fuerzas del quehacer diario.

Todas las ciudades capitales fuera de la burbuja transatlántica comparten, también, claves similares sobre cómo es la vida diaria. Por muchas vías se pueden encontrar puntos en común si eres de Venezuela. Y si te informas de los distintos hitos de cercanía, Venezuela e Irán además de la cooperación ya han compartido hasta capítulos de lawfare en común.

La República Islámica de Irán cuando no permanente demonizada con la argumentación más primaria a la mano, y sus efectos prejuiciosos, que han sido duraderos, están todavía interirorizados en la inevitable distancia física y a lo que por oleadas ha llegado, correato de un país que sencillamente no piensa dar concesiones sobre su democracia, una democracia compleja y defensiva ante buena parte del mundo.

A pesar de todas las normas vigentes en materia de atención y comunicación "efectiva", aquí se desobedece voluntariamente, es un texto extenso.

A pesar, también, como se dijo, de que se vio poco y se vivió mucho.

1 de mayo: Omán anuncia que se pospone la cuarta ronda de conversaciones indirectas: desacuerdos dentro de la administración Trump, la propuesta de postergar fue de Muscate. En la ronda previa, la atmósfera ya no era positiva. Irán duda de la seriedad de Estados Unidos. Muestra de eso, la nueva ronda de sanciones contra la República Islámica.

Presiones por reducir el porcentaje del enriquiecimiento de uranio eriza el proceso. Otro factor es el contrabando de las ideas e intereses israelíes que le dan forma a la aproximación estadounidense, al incorporar nuevas demandas inaceptables. Mike Waltz sale del puesto de consejero de seguridad nacional, que ahora lo asumirá interinamente Marco Rubio. Los medios afirman que el motivo de la salida se debe a las negociaciones indirectas. Waltz es un súper halcón más alineado que el propio Rubio con Tel Aviv, intransigente en la promoción de la salida militar. también fueron canceladas las conversaciones con el E3. sanciones secundarias anunciadas directamente por Trump en Truth Social.

Ataques israelíes en Damasco, cerca del palacio presidencial. Misiles yemeníes caen o son interceptados en el norte de Israel.

*

El cemento descuidado, la tensión entre la planificación urbanística cuadriculada y la vitalidad que lo desordena, además de la lejanía hace que todas las ciudades del Tercer Mundo aunque sea en un ángulo en particular, se parezcan, y es en ese brutalismo de la urgencia lo primero que se ve cuando se entra a Teherán por el suroeste, viniendo del aeropuerto.

Aunque quizás convenga dejar anotado que lo de Tercer Mundo guarda relación más cercana con el proyecto político de los no-alineados que con la adjetivación peyorativa con la que pretenden desdeñamos a todo.

Siguiendo con la acepción en cuestión, un país con un desarrollo científico potente y envidiable, que va desde la industria nuclear a la nanotecnología, difícilmente pudiera entrar en los parámetros habituales del antidesarrollo deforme y dependiente.

Lo cierto es que desde ahí, desde la autopista que comunica al aeropuerto internacional Imam Jomeini con la capital se comienza a subir hacia una ciudad que, como Caracas, reposa sobre la ladera de una cadena montañosa imponente donde se extiende en todas las direcciones de ese valle a una ciudad cuya superficie es de 686 kilómetros cuadrados.

La estratificación socioeconómica de Caracas se divide entre este y oeste, y en Teherán del sur prole al norte acomodado, y en varios puntos, gentrificado muy a su manera. Y el “muy a su manera” es algo persistente no solo en su sintaxis urbanística, obvio, sino en absolutamente todo lo demás.

"Ni oriente ni occidente" fue una de las consignas centrales de la Revolución, si se trata de seguir dictámenes ajenos, pero el diálogo y la cooperación es otra cosa.

Salvo en las formas de padecer el programa de sanciones económicas o los esquemas de intervención y desestabilización, porque ahí las simetrías con una economía sancionada nos parecemos igualito. Tema para más adelante.

2 de mayo: Se posponen de forma indefinida las conversaciones, según el Wall Street Journal. La cancillería iraní condena los ataques israelíes en Siria.

Ataque contra la flotilla de la libertad en Malta. Misiles sobre Haifa y el centro de Israel. Avanza el cónclave en el Vaticano. Ataques israelíes en Hama, escarceo entre aeronaves turcas y de Tel Aviv. Nuevos ataques a Damasco, Hama, Idlib, Dará y Latakia. según algunos, los más intensos hasta ahora.

*

¿Qué hace que estén tan asentadas y establecidas la cadena de prejuicios y, francamente, mentiras consolidadas que hicieron que mi mamá, o cualquiera de a pie, sociológicamente tienen sobre la República Islámica?

Está la respuesta obvia de la propaganda, algo que hoy, en sus nuevas mutaciones, sigue produciendo efectos importantes. Como aquí.

Luego tenemos, por supuesto, la "lectura" acostumbrada sobre todo lo asociado al islám. Sin distinción, lo que todavía se asume, a pesar del trastorno de coordenadas, como "izquierda" y "derecha" dejan, cuando menos, mucho qué desear a la hora de abordar la religión del Profeta (la paz sea con él), reduciendo a unos cuantos vulgares rotulados la complejidad y riqueza histórica y social de una religión practicada por mil millones de personas, frívolamente homologada como si todo fueran una y la misma cosa.

Desde luego, aquí también actúa, la presunta línea "racial".

Pero más acá en la discusión, de forma totalmente pedestre, todavía operan los mitemas y preceptos con los que el mundo reaccionó, comenzando por Estados Unidos, a una revolución que en muy poco se preocupó por ofrecerle concesiones a las buenas conciencias occidentales.

Según Flynn y Hillary Mann Leverett, tres son los principales mitos que atraviesan la mirada de la política exterior estadounidense sobre Irán:

El mito de la irracionalidad: la República Islámica es una forma política conducida impulsada ideológicamente incapaz de pensar sobre su política exterior en términos de intereses materiales nacionales.

El mito de la ilegitimidad: la República Islámica es un orden político ilegítimo y profundamente inestable expuesta a un riesgo inminente de implosión.

El mito del aislamiento: a través de la acción diplomática concertada, la presión económica y medidas militares, Estados Unidos puede aislar a la República Islámica, tanto regional como internacionalmente, y facilitar su caída.

Por casi 50 años, el fetiche de la "irracionalidad", como vemos un mito de Estado anglo, ha permeado de ruido todo.

Una caminata por el gentrificado norte de Teherán podría producir, perfectamente, una disonancia cognitiva profunda respecto a lo que es una ciudad cosmopolita que asume parámetros globalizados, si se quiere.

Alta costura, áreas verdes -en una ciudad que pareciera defender ferozmente los espacios públicos- cafés, restaurantes; centros comerciales, incluyendo el más grande de toda Asia occidental, jugueterías, venta de alfombras colindando con bazares, mercados hipsters los domingos, con sus respectivos hippies, góticos y demás subculturas de la clase media.

Agréguenle su profusa industria musical que abarca todos los géneros esperables como pop, trap, hip hop, en su lengua, el farsi, incluso su propio -y así llamado- silicon valley con sus startups y sus hipsters.

Igualmente, atravesar la ciudad en metro, en un sistema subterráneo que en muy poco se diferencia de las líneas de Madrid, Río de Janeiro o París -en mejores condiciones que en varias grandes ciudades estadounidenses- rumbo al sur aluvional que lo unifica con cualquier zona de talante popular de cualquier periferia donde el universo prole, con sus ganas de regresar a casa tras la jornada, sus vendedores con sus mesas o manteles ofreciendo absolutamente todo lo que pueda venderse en las entradas del metro, hacen lo suyo.

3 de mayo. Según el Washington Post, el motivo de la dimisión de Waltz son las comunicaciones intensas y extensas con Netanyahu; sospechan miembros del gobierno que Waltz hizo todo lo posible por imponer la salida militar. Incendio en una fábrica de cartones en Nazarabad, cerca de la ciudad de Karaj.

Suspensión de los servicios postales en India y Pakistán mientras las tensiones aumentan. Un caza F-18 (70 millones de dólares) cae del portaaviones Truman al agua en el mar Rojo. El gobierno de Al Jolani en Siria detiene al secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina - Comando General. Dos semanas antes detuvieron a dos comandantes de la Yihad Islámica Palestina. Tras escarceos sobre cielo sirio, Turquía le cierra el espacio aéreo a Israel.

*

Hace 24 años, en 2001, el gobierno de Mohammad Jatamí, con la venia del Ayatolá Alí Jameneí, aprobaron la creación del Consejo para la Innovación de Nano y Microtecnología.

Centralizando las líneas maestras de todo lo asociado a la profusa versatilidad de ambas ramas. Comenzó con diez investigadores y hoy en día congrega a 43 mil, se sitúa entre los primeros cinco países en el mundo, siendo pionero en áreas como salud y materiales de construcción.

También abarca energía, derivados petroquímicos, agricultura, tratamiento hidrológico, ambiente, textiles, transporte, óptica, fotónica, industria automotriz, textiles, ropa, industria automotora, tratamiento de alimentos.

En 20 años de investigación, con 400 empresas basadas en la economía del conocimiento, con una comunidad científica con 11 mil 473 artículos indexados en la base de datos de Web of Science, prácticamente el 5% de la totalidad del archivo, pasó de ocho artículos en el año 2000 a la cifra ya citada. Está incursionando en el ámbito de la tecnología cuántica.

Ya al día de hoy, Irán domina la manipulación de polvo de plata como un antibacterial de alto alcance, opera con proteínas para mejorar a nivel microscópico el tratamiento de enfermedades como el cáncer de manera más eficaz y de forma menos invasivamente dura.

Con nanoburbujas para la producción agrícola, duplicando el oxígeno del fruto y por lo tanto sus propiedades y nutrientes; junto a la industria nuclear, está produciendo pesticidas y preservativos más eficientes y menos mercantilmente malintencionados.

Con aerogel está experimentando con materiales de construcción más ligeros, capaces de permitir que las personas sobrevivan, por ejemplo, a un ataque aéreo, al no quedar tapiadas o aplastadas por el peso de los materiales de construcción habituales.

Pesa también el approach comercial y en materia de cooperación. La lista de clientes es, en esencia, vecinos y otros países del Sur Global; participa e incentiva, también, el intercambio académico comenzando por el escolar y a través de nano-olimpiadas.

Un esfuerzo de Estado bajo asociaciones público-privadas, engranado en las políticas exterior y comercial, sustentado desde diversos ángulos en la ética y jurisprudencia islámica, decididamente acentuado en los países oprimidos.

4 de mayo. Incendio de envergadura en una fábrica de motocicletas en Mashhad. Israel denuncia que los misiles que cayeron en el aeropuerto son iraníes. Trump declara estar “abierto” a la idea de que Irán mantenga un programa nuclear estrictamente civil, “por supuesto”. Netanyahu declara que los ataques yemeníes “emanan de Irán” y promete ataques contra Yemen e Irán, en su debido momento. Canciller Aragchi llega a Islamabad en un esfuerzo de mediación en el conflicto indio-pakistaní. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria devela el misil balístico de mediano alcance Qaseem Baseer ; el ministro de defensa manifiesta que el diseño de este misil se basó en la experiencia que ofreció la Operación Promesa verdadera el año pasado.

El aeropuerto Ben Gurion es impactado por misiles yemeníes, que anuncian ahora un embargo aéreo, junto al marítimo, hasta que Israel cese las operaciones de exterminio en Gaza. Fue liberado el secretario general del FPLP-CG. Las Fuerzas de Movilización Popular frustran un ataque del Estado Islámico en Irak. Reunión del gabinete de seguridad israelí a propósito de los ataques al aeropuerto. Israel culpa a Estados Unidos por no impedir el ataque. El 25 de abril el portaviones Harry S. Truman estaba a 870 kilómetros de la costa de Yemen, el 28 de abril a 970 y el 3 de mayo a mil 150 kilómetros. Cancillería iraní señala que los intentos israelíes de culpar a Irán por los ataques de los hutíes buscan “desviar la atención de los crímenes sionistas”. Gabinete de seguridad israelí aprobó la expansión de operaciones militares en Gaza.

*

Cuando el tumultuoso período posterior al triunfo de la Revolución Islámica parecía ser su bautismo de fuego, desde afuera provino uno mayor, y vaya fuego que fue.

La Guerra Irán-Irak -como se le llama en este lado del mundo- se denominó "la guerra impuesta" o "la sagrada defensa" para Irán, para Irak "la Qadisiyya de Saddam", y fue el conflicto armado más prolongado del siglo XX (ocho años) y uno de los más mortíferos y destructivos.

Apenas un año después del derrocamiento del Sha, en 1980, con un furioso y violento período de instalación del nuevo orden, las tropas de Saddam Hussein invaden la ciudad de Khorramshar, en la provincia de Juzestan creyendo garantizada una victoria fácil.

Ocho años después, millón y medio de muertos y heridos, ciudades devastadas, desplazados, ataques (iraquíes) con armas químicas, la guerra consolidó a la República Islámica y también abrió un capítulo en Irak que se cerró, prácticamente, con la invasión estadounidense de 2003.

Una compleja sucesión de fases bélicas con la participación indirecta de las potencias occidentales -y de forma ambigua, la Unión Soviética-, apoyando a Saddam, son material aparte por el sinnúmero de aristas históricas.

Pero para la parte iraní tuvo significaciones profundas que hoy en día se mantienen muy presentes en la memoria, y en el rumbo que la nación persa tomaría al asentarse el sistema político y su modelo de gobierno, pero también en materia de doctrina de defensa nacional y autosuficiencia.

Uno de los capítulos de la guerra fue la “guerra de las ciudades”. Conscientes de las debilidades internas del ejército iraní y las vulnerabilidades defensivas de las grandes ciudades, durante aproximadamente tres años las fuerzas iraquíes hicieron de las concentraciones urbanas un objetivo central con las consecuencias imaginables.

De esa necesidad naturalmente emergió una respuesta: su sistema antiaéreo, su programa de misiles, sus radares y su programa espacial, el verdadero foco de tormento de Estados Unidos e Israel, tanto en lo militar como en desarrollo científico.

Y esto es lo que se conmemora aquí en el Museo de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria. Max Blumenthal, que también fue, realizó un video donde detalla las líneas generales del recorrido, que va desde los primeros prototipos hasta las versiones más avanzadas y públicas en todas estas áreas.

En Teherán existen, al menos, una centena de museos que abarcan prácticamente todas las esferas esenciales de la actividad humana, desde sus alfombras, pasando por el arte contemporáneo a los que registran y conmemoran capítulos esenciales de la historia de la era revolucionaria, como el Museo de la Sagrada Defensa y este complejo aeroespacial.

Se le atribuye a Hassan Tehrani Moghaddan la paternidad de este programa que comenzó con las uñas en el medio de quizás uno de los peores momentos de la guerra para la población civil. Así lo consagra la conmemoración estatal.

Y esta impronta representa uno de los capítulos sumatorios de lo que es una clave que no se debe perder de vista sobre Irán, aún más cuando puede que esté en el top 3 de naciones que padecen de tantas convenciones erradas y fallas analíticas:

“La trayectoria histórica que demuestra el Irán post-revolucionario ha sido -y los iraníes dicen, que desea que sea- un estado fundamentalmente defensivo. Contrastándola con otros poderes del Medio Oriente, nunca ha atacado otro Estado o incluso amenazado con hacerlo. De hecho, desde los inicios de la revolución, cada vez es menos capaz de proyectar fuerza militar convencional más allá de sus fronteras”.

Frente a la cita que tomo de los Leverett, escrita en 2013, incluso en lo que pudiera entenderse como la manifestación más “ofensiva”, las operaciones Promesa Verdadera 1 y 2 con la que respondieron en la primera al ataque israelí a su consulado en Siria y en la segunda al asesinato de Ismail Haniyeh, el secretario general de Hamás para ese momento, sigue operando no solo una lógica defensiva, sino prevista en el marco de la legislación internacional.

Ya no digamos, algo tan importante como responder conforme a derecho internacional, lo que eso significa respecto a la respuesta directa al holocausto palestino.

Durante el recorrido al complejo aeroespacial, Pepe Escobar conminó con una pregunta a nuestro guía y expositor, general de brigada Amir Hajizadeh, sobre la esperada Operación Promesa Verdadera 3. Parte de la respuesta del general fue esta: “Como lo hemos demostrado hasta ahora -respondió el general, dejando claro que no está en una capacidad oficial de hacerlo pero que lo haría por el bien de aclarar- “nunca damos la retirada, ni de nuestros derechos ni de nuestras líneas rojas. No estoy en posición de decir si la operación está lista o no, pues la responsabilidad sobre eso yace en quienes están al mando, a saber, el estado mayor de las fuerzas armadas”.

5 de mayo. El canciller Aragchi denuncia que Netanyahu intenta imponer los términos de las conversaciones indirectas, agregando que el mundo ya sabe como esta interferencia directa busca "arrastrar al gobierno estadounidense hacia otra catástrofe". El canciller se reúne con el primer ministro pakistaní, Shahbaz Sharif. Tras deliberaciones internas, Estados Unidos decide continuar en las negociaciones. Trump, dicen las agencias, "prefiere una solución diplomática"sobre la cuestión nuclear.

Según el canal hebreo Kan, Israel ocupará completa y de forma permanente la Franja de Gaza. Lufthansa, Delta, United Airlines, British Airways, Air France, Air India, Wizz Air y Ryanair, entre otras, suspenden vuelos de y hacia Tel Aviv. Bombardeos conjuntos gringoisraelíes contra Hodeida y Saná en Yemen. Fueron 48 lanzamientos.

*

Se ha hecho con el tiempo más sonoro el sintagma "eje de la resistencia" en el vocabulario de quienes siguen los acontecimientos geopolíticos, y por supuesto, en particular, Asia occidental.

Para muchos, también, es muy fácil simbolizar este sistema de alianzas con el legendario mayor general Qassem Soleimani, asesinado en Bagdad en una visita oficial comenzando 2020.

Y, ciertamente, la arquitectura y eficiencia de ese sistema de relaciones le debe mucho al visionario y carismático liderazgo de Hajj Qassem, una figura verdaderamente querida en la calle iraní.

Pero el legendario sardar era el comandante de las fuerzas Al Quds, el brazo exterior del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, y a pesar de su estatura como individuo, se debe a una cadena de mando en la que, al menos, median cuatro personas llegando al líder de la revolución.

Además de combatir, y derrotar, al Estado Islámico, Al Qaeda, y todo la vasta constelación de agrupaciones fundamentalistas, wahabitas; además de proteger a cristianos, kurdos o suníes; además de entrañar una dimensión mística combinada con don de gentes, también era un ejecutor de una política de Estado. En esa doble medida se debe entender su asesinato.

Pero aquí, de nuevo, nos encontramos con otro doble mito vulgarizado. Mientras que por un lado el Eje es entendido por sus detractores como una especie de red criminal y fanática que reúne a lo peor del mundo árabe y musulmán, recientemente ha emergido una contracara que le atribuye niveles de infalibilidad.

Ambas nociones nublan el verdadero lugar que le corresponde. Efectivamente, se trata de un diverso sistema de alianzas en la región ampliada, y se ha hecho visible, en especial, el ángulo militar del Eje.

Pero el verlo únicamente como una suma de milicias y otras formaciones paramilitares le resta a la imagen completa.

En primer lugar es, en esencia, una serie de alianzas políticas. Irremediablemente, y por el peso indiscutible de los niveles de intervención en la región, mucho se mueve y se resuelve en el ángulo militar.

Pero las pulsiones hollywoodenses deben enfriarse, en la medida de lo posible, para entender que formaciones como Hezbolá, Hamás o Ansaralá son, antes que nada, organizaciones políticas con un brazo de atención social bien desarrollado. Del mismo modo que los partidos chiíes en Irak o, incluso, Afganistán.

Porque aquí opera un principio rector de la política exterior persa: la solidaridad. En primer lugar, con las poblaciones chiíes (como en el sur del Líbano o Irak) pero nunca limitadas a una exclusividad confesional.

Hamás, que en este punto de su historia tiene más similitudes con el Sinn Fein irlandés que con los Hermanos Musulmanes es fundamentalmente suní.

Las Brigadas Babilonias, una milicia y partido iraquí de signo cristiano, integrante de las Unidades de Movilización Popular -un componente orgánico del sistema de seguridad en Irak- sería otro ejemplo claro de que va más allá de lo confesional.

Y es que aquí opera un principio central que es a la vez político, como también teológico -chií- y, por lo tanto, en la jurisprudencia islámica de ese signo que vertebra al propio Estado iraní.

El profuso trabajo del Imam Jomeiní tiene un peso evidentemente determinante. La búsqueda de verdad y justicia como musulmanes a nivel individual tiene también una dimensión colectiva que, a su vez, empalma con una proyección externa, a nivel de naciones.

Aquí es central el antagonismo esencial entre los mostafazin (los desposeídos) y los mostakbarin, los opresores, que incluye a las naciones con esencia imperial, sea la que sea.

De hecho, está previsto en su propia Constitución. En sus principios generales, a propósito del ejercicio de la libertad “con la responsabilidad ante Dios”, alienta al esfuerzo intelectual en su tradición coránica, los esfuerzos intelectuales en las artes y las ciencias para el avance de la humanidad y “el rechazo de cualquier clase de opresión y dominio y de toda dependencia y sumisión total a ellos”.

De este modo, de forma doctrinal, la República Islámica prioriza sus relaciones con naciones mostafazin y en contra de los dictámenes y pulsiones intervencionistas de las naciones históricamente mostakbarin.

Y esto ha tenido un costo, en política exterior de forma evidente para quien lo analice sin sesgos, domésticamente en el costo humano.

Así lo vimos cuando fuimos al cementerio Behesht-e Zahra, el paraíso de Zahra, al sur, en las afueras de Teherán. El nombre alude a Fatima azz Zahra, la hija del profeta Mohamed.

Este es el cementerio que alberga a los mártires (shaheed) de la guerra contra Irak, pero también a quienes han caído en Siria, Irak y otros lugares.

Todos los jueves, comienzo del descanso de la semana laboral, las familias -que también han padecido los rigores del sacrificio por una causa superior- se encuentran y atienden las tumbas de sus familiares caídos, toman té, los niños juegan y también reparten impresiones caligráficas o imágenes de sus mártires.

La honra en el sacrificio, así la causa sea perdida, también opera dentro de la visión chií, la religión mayoritaria en Irán desde el siglo XVI.

Pudiera aceptarse que este es el costado duro, consecuente y consistente del tipo de solidaridad que ejerce la República Islámica.

Fuera del plano militar, nosotros aquí en Venezuela tenemos otro ejemplo no menos contundente y más aún en el contexto contra las cuerdas en el que nos encontrábamos con la crisis de combustible a finales de septiembre de 2020, cuando Irán envió tres tanqueros para suplir la demanda y coadyuvar el proceso de refinación.

Fuimos ingratos y bastante que nos quejamos de la gasolina iraní, pero ese mecanismo de defensa no oculta lo cerca que estuvimos del precipicio en la materia mientras la administración Trump I desencadenaba su campaña de máxima presión.

Pero, como recuerdan los Leverett, ha sido más la expansión del soft power iraní que el "hard", digamos. Puesto que se manifiesta también en los campos del comercio y la ciencia, tal como escribimos más arriba.

Esas manifestaciones de solidaridad activa son, a su vez, una de las principales líneas de ataque del bien aceitado sistema de medios en farsi que desde el exterior han tenido una ofensiva notoria en la última década.

6 de mayo. Medios locales recogen que se retomarán los diálogos indirectos el 11 de mayo en Muscat, capital de Omán. Continúan las reuniones del canciller Aragchi con figuras del alto gobierno pakistaní. A pesar de las mediaciones, el mismo día en que se reúne con Aragchi, el ministro de defensa pakistaní declara que el enfrentamiento es inevitable, y que India atacará en cualquier momento. India inicia la Operación Sindoor con varios ataques aéreos en Pakistán, que responderá casi de inmediato.

Israel ataca el aeropuerto de Saná y varias plantas de generación eléctrica, en la capital yemení. El ejército israelí declara que ha dejado al aeropuerto completamente fuera de servicio. Mediante distintos portavoces, el movimiento Ansarallah deja claro que nada impedirá que los bloqueos marítimos y aéreos se detengan, hasta que también se detenga la destrucción de Gaza. Donald Trump declara que Estados Unidos ya no realizará operaciones militares contra Yemen puesto que los hutíes no seguirán atacando a sus embarcaciones, asegurando que “capitularon”, pero Yemen comenzó a atacar a la armada estadounidense cuando esta atacó primero. Al cesar sus ataques, ocurre lo mismo del lado yemení ¿Quién capitula? Los mediadores omaníes confirman la suspensión de operaciones militares entre Estados Unidos y Yemen. El embargo marítimo contra barcos o cargas con destino a puertos israelíes sigue en pie. Un segundo caza F-18 cae al mar tras un intento de aterrizaje fallido. Trump propone renombrar el Golfo Pérsico como el Golfo Árabe en vista de, precisamente, su primera gira internacional donde visitará Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

*

Vine a Teherán como un invitado más de la tercera edición del Sobh Media Festival, junto a periodistas y activistas de buena parte de la región, pero también de países occidentales.

Y durante el evento principal, y en los distintos stands que exhibían su trabajo, que incluye canales en árabe y una sorprendente red de servicios de radiodifusión para otros países de Asia Central de Radiodifusión de la República Islámica de Irán o como mejor se le conoce, por sus siglas en inglés, IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting), sancionada por la Unión Europea en 2022, tiene un alcance territorial y lingüístico sorprendente.

Hispan TV, por supuesto, es el servicio en español, con un acento específico en América Latina.

Era común escuchar en muchas de las conversaciones con personas de allá la eficiencia y los estragos perceptivos que la maquinaria de propaganda vía satelital capaz de eludir los sistemas telecomunicacionales iraníes.

Y la queja es comprensible. Pero cada vez que lo escuchaba no podía dejarlo de contrastar con la colosal deuda que hemos tenido, desde siempre, aquí.

Tampoco se trata de un enemigo fácil. Los mayores logros de la maquinaria radican esencialmente en dos frentes: el cívico, con sus redes de “capacitación” ciudadana y sus formas de penetración y en el frente propagandístico.

También la tendrán siempre más fácil: jugamos de visitante en su cancha. Pero el desafío persiste.

Francamente, en lo muy personal, para mí es un debate que frustra y aburre.

Pero esto pudiera decir para no ser tan cómodo: las revoluciones producen lenguaje, y se valen de un vocabulario que el tiempo y el uso pueden hacer que se desgaste.

Me pasa, a veces, de hecho, con la sustancia del vocablo “solidaridad”. Pero siendo procesos vivos, tanto el transcurso de una sociedad en la historia como el lenguaje, independientemente de lo lexical ya dejan establecidas bases gramaticales para adaptarse al transcurrir del tiempo.

Puede que ahí esté una de las claves, y sin miedo a incomodar (al contrario): la gramática esencial, insisto, ya existe.

7 de mayo. Canciller Aragchi aterriza en Nueva Delhi continuando los esfuerzos de mediación entre ambos países, cuya escalada aérea va en aumento.

8 de mayo. Donald Trump declara que no quiere atacar a Irán y que quiere que tengan éxito. Aniversario del nacimiento del Imam Reza, miles de peregrinos desbordan la ciudad de Mashhad. Las Fuerzas Aeroespaciales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria publica imágenes de vigilancia monitoreando los movimientos navales de la armada estadounidense en el mar Rojo; el mensaje es claro. Asimismo, medios iraníes revelan una nueva base subterránea para el lanzamiento de drones cerca del Golfo Pérsico.

La fuerza aérea israelí ataca Nabatieh, al norte del río Litani en el sur de Líbano. Este ataque, se suma a los asedios persistentes que tienen como objetivo impedir la reconstrucción de viviendas y otras infraestructuras de las distintas concentraciones poblacionales a lo largo del sur del país. En este punto y en esta fecha, Israel ha violado el cese al fuego 3 mil 590 veces desde que fue implementado.

*

A pesar de las notables y evidentes diferencias entre Irán y Venezuela, fuera de todo lo que se pudiera glosar solemnemente, los efectos de las sanciones y la propaganda nos unen.

De nuevo, a pesar de la brecha manifiesta, y a pesar de mi absoluta ignorancia del farsí, los temas abuso psicológico de los medios que operan por el cambio de régimen impactando duro en una franja de la población -al menos lo que vi en Irán- junto a la incertidumbre inflacionaria, parecen copias exactas.

El mejor ejemplo lo encontré cuando junto a Javier Sleiman tuvimos un inevitable momento Thomas Friedman: la pretensión de auscultar a toda una sociedad y un país de 90 millones de habitantes a partir de la opinión de un taxista.

Era un muchacho de 21 años, chofer del equivalente a Ridery o Yummy aquí, llamado Snaps. Ingeniero en computación, con un excelente dominio del inglés, el chamo a todas luces estaba sufriendo por la situación. Taxear era su segundo trabajo.

Y, como es de esperarse, hacía responsable de todos sus males a su gobierno. La sensación de falta de futuro que sentía iba a la par de la divinización de un pasado histórico del que, en realidad, no tenía ni puta idea. ¿Te suena?

Cuando le pregunté cuál era la alternativa, la salida a lo que él veía como un marasmo, todas sus esperanzas se vuelcan sobre Reza Pahlavi, el hijo del Sha, derrocado por la revolución islámica en 1979.

Al preguntarle si no veía que, quizás, el Sha dependía demasiado de los designios de Estados Unidos y el Reino Unido respondió: “Precisamente. Con el Sha hubo desarrollo, construyó las líneas ferroviarias. Y es hacia Estados Unidos que tenemos que ver”.

En ese punto, cliché inevitable, le pregunté si estaba al tanto de cuán jodidos están en este momento en esos países, y buena parte de los europeos, y el muchacho, genuinamente, me dijo que no.

Sé que esta recreación parece artificiosa, pero tengo tengo testigos (Javier Sleiman). El chamo, de trato amable y hasta sutil, aceptó mi recomendación de ver otros modelos y otras experiencias en oriente, como China o Indonesia. Le dije que no tenía que apoyar a nadie, pero que investigara mejor.

Una generación sobreexplotada perceptivamente por la maquinaria, que no tiene en la entraña las experiencias históricas que condujeron al país a defender su independencia, como sea. En especial los eventos fundacionales.

Profundamente afectado por los vaivenes de la economía diaria.

Influenciado a tachar y atacar de forma nihilista y sin alternativa real, salvo la infalible e inviable fórmula mágica de un vulgar recambio por el político de preferencia de los gringos, permitiendo que la desmemoria colectiva avance, aplastado, comprensiblemente -hasta cierto punto- por su definición de aspiraciones de bienestar. Y con una demanda absoluta de compasión de quienes saben en dónde están, y por qué viven lo que viven. Gente de su misma edad.

¿Te suena?

9 de mayo. El canciller Aragchi confirma que el domingo 10 de mayo se dará la cuarta ronda de conversaciones indirectas en Muscat, Omán. A poco de confirmarse la cuarta ronda, Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, declara ante los medios que Irán debe suspender su programa de enriquecimiento de uranio, debe desmantelar las tres plantas en el país con capacidad para hacerlo en Nataz, Fordow e Isfahan, no puede poseer centrífugas para el proceso de enriquecimiento y debe enviar a una locación distante su actual inventario de uranio. Agregó que si la cuarta ronda de reuniones no rendía frutos, se buscaría otro camino.

Nueva batería de misiles lanzados desde Yemen pone en estado de alarma a población israelí en Tel Aviv y zonas alrededor de Jerusalem. Escala notablemente el conflicto indo-pakistaní, con estos últimos lanzando la operación Estructura Sólida, con numerosos y efectivos ataques y contraataques.

Todas las semanas sale más de una nota conceptualmente prefabricada que se sustenta de la continuidad y preservación de los cercos habituales.

Tenemos a una persona de renombre producto de una fama antecedente o derivado de la forma en que fue inflada por la maquinaria.

“Perdimos el miedo”, declara siempre. Es un fenómeno en las redes y a través de ellas muchos jóvenes se “comunican”. Proviene de un contexto privilegiado pero desde joven tuvo un corazón populachero, estuvo en contacto contacto -a espaldas de su familia- con el plebeyaje.

"El régimen nunca ha estado tan débil como ahora”, afirma, sistemáticamente. Todo bien con lo que se intenta, pero lo que el país necesita es “cambio de régimen, y que los guerreristas sean sustituidos por quienes hacen la paz".

La dirigencia política del país “está dividida y desesperada”. Ya han estado demasiado tiempo en el poder. La dictadura es incapaz de cambiar. Todas las aperturas son tácticas para ganar tiempo.

Estados Unidos los tiene en la mira, pero no se debe dejar engañar por la suma de falsas señalizaciones. El régimen siempre miente, afirma con frecuencia.

La economía es un desastre, la inflación de dos dígitos arriba (cuando no tres) se está devorando los salarios. Está bien, algo tienen que ver las sanciones pero el principal problema es la incapacidad para gerenciar.

El régimen es profundamente impopular, anotan los periodistas. Esto es una verdad garantizada. El ídem reprime, pero “no podrán intimidar” a miles de personas. Las deserciones en los organismos de seguridad y el ejército, asegura, se van acumulando.

Ninguna otra figura tiene su popularidad a nivel nacional, anotan los medios, siempre. Sí, no somos el pasado, con tantos errores: somos el futuro. A la persona no le queda alternativa: “tengo que asumir una gran responsabilidad”.

Fue un error que Estados Unidos desistiera de la máxima presión, considera. Ofrece su visión: junto a lo primero hay que concentrarse en darle “máximo apoyo” a los demócratas que luchan en las calles del país.

Para el enemigo, siempre que no sea de la alta dirigencia, clemencia. La salida para eso: la “justicia transicional”. Está con la reconciliación y no con la venganza. Ofrece esperanzas: a esto le falta poco. Y la persona dará su vida por la democracia, por el país.

Después, automáticamente, vendrá el milagro económico. Ríete de Singapur y Noruega. Todo paralelismo cuenta.

En esencia, todo lo entrecomillado está sacado prácticamente sin modificar de una nota del Times británico, del 25 de abril de este año.

Y no es María Corina Machado aunque diga lo mismo: es el redentor homogeneizado y pasteurizado del momento en Irán, Reza Pahlavi. Proscrito príncipe sin reino, al parecer.

Y el "análisis" sobre la realidad material, reforzado por Christina Lamb o el taquígrafo de turno, sencillamente sigue una cadena de explotaciones: sobre el ataque exacerbado sobre las vulnerabilidades de un estado-objetivo, junto a la inducción de las palancas de acción que domina el agresor, para producir las “consecuencias objetivas” de un “Estado paria”.

Todos los ciclos de la lavadora.

Mismo vocabulario, mismo "proyecto", mismo estatus como transmisor y ejecutor, bajo la misma codificación liberaloide que se encontrará ahí donde medren los operadores del cambio de régimen.

A Venezuela e Irán no solo nos unen las grandes reservas de recursos estratégicos, las afinidades y apoyos en política exterior, a grandes rasgos la misma visión de otro orden que no sea suma-cero. Nos une, también, Palestina.

Pero también nos unen el programa de sanciones, la jurisdicción territorial, los mitos analíticos -irracionalidad, ilegitimidad, aislamiento- y las acciones basadas en ese proceso de creación de “estrategias” y “políticas”, y nos une también la imposición insoportable de muñecas inflables con una épica extranjerizada y anabólica, con severo complejo de mesías.

10 de mayo. Aragchi para en Jedda, Arabia Saudita, para discutir “una serie de asuntos” y firmar un memorando. Esto se da justo antes de la gira de Donald Trump y las conversaciones en Muscat. Los bombarderos estadounidenses B-2 abandonan la isla ocupada/base militar británica de Diego García, la acumulación de los meses previos se proyectaba no sólo sobre Yemen, sino Irán.

Trump anunció en su cuenta en Truth Social que su gobierno logró mediar un cese al fuego entre Irán y Pakistán. A pesar del cese al fuego haber sido violado en numerosas oportunidades, vuelve la calma al final del día.

*

“Es cultural”, explica un viejo amigo -iraní- al grupo que estamos sentados en un local nocturno en el noreste de Teherán, cuando alguien le preguntó por la laxitud con la que un número importante de mujeres usa, o no, el hijab, tal como se ve en la asistencia del lugar.

Para Alí, treintañero, esa explicación básica acepta sin ningún tipo de dramatismo el “fenómeno”. No es algo totalmente generalizado, ni los códigos establecidos se han modificado, pero, al menos en una ciudad como Teherán, es aceptado.

El 13 de septiembre de 2022, la joven Mahsa Amini colapsa en una comisaría de Teherán y su muerte desencadena un intento insurreccional con todo el sistema de señales habitual.

Movilizaciones juveniles y ciudadanas, intensificación en el campo de batalla informativo entre los grandes medios de la maquinaria, subsidiarios de la diáspora, redes sociales locales y profusos mensajes en inglés.

Las manifestaciones cobraban un cariz violento. Frívolamente denominadas “Mujer, vida, libertad”, evocaba los mismos mecanismos vistos en Maidán 2014, Venezuela 2014 y 2017 y Cuba 2021 (con su patria y vida).

Tras no alcanzar las cotas necesarias de éxito en el costado "cívico", una de las patas habituales de los esquemas híbridos de intervención, la violencia perpetrada por redes criminales, en particular en zonas de minorías étnicas o confesionales en regiones fronterizas o periféricas, además de numerosos operadores foráneos, ejecutaron la tarea de inyectar mediante las armas y el choque mayor la continuidad de agenda.

Lo denominaron el "alzamiento del hijab", con la habitual e irrefrenable pulsión orientalista con ribetes exóticos.

El foco obsesivo y la expulsión de todo contexto -para nada conveniente- nubló, y probablemente siga nublando, un proceso y una discusión que ya antecedía al intento insurreccional y era una realidad cercana a la normalización.

Quedemos claros con algo: a nadie, absolutamente nadie involucrado sobre el plano de los medios o las organizaciones de costumbre -con sus filiales- en materia de derechos humanos le importó, le importa o le importará si el caso Amini se esclarece. Mucho menos el dolor de la familia. Este nunca fue, nunca lo es, un asunto que privilegie la carga humana.

La ofuscación es un recurso indispensable para viabilizar agendas como la que se implementó en aquel momento. Más que cualquier intento de "esclarecimiento" lo fundamental es distribuir la carga de culpas, criminalización y el reforzamiento de los mitos operativos de siempre.

También se trata de una situación completamente abusiva con sus simpatizantes; las buenas intenciones y sus convicciones individuales, basadas en lo que sea, los hace doblemente cautivos, como el muchacho taxista del momento Thomas Friedman.

Víctimas por partida doble: de la situación artificialmente inducida, de los designios de quienes dirigen las operaciones, para quienes esta ciudadanía cautiva e incauta vale menos que nada. Síndrome de Estocolmo posmo.

El ayatolá Jamenei en octubre zanjó por partida doble la naturaleza de la situación comenzando octubre de ese año: "Si uno se apoya en los poderes extranjeros, esos mismos poderes un día los abandonarán. Porque esos mismos poderes ni quieren protegerlos, ni pueden".

Y llevó el asunto al plano general: “El tema no es el asunto de la muerte de una joven o la hijab incompleta. Muchas mujeres no siguen el uso de la hijab a la perfección y están entre las personas que de forma más resuelta apoyan a la República Islámica, y participan en varios eventos. El asunto y el debate es sobre la independencia, la resistencia, el fortalecimiento y la autoridad de la Irán islámica”.

“Es político”, responde otra amiga, operadora de medios allá, cuando le comenté lo que me dijo Alí. Para ella, independientemente del uso, la exacerbación del recurso y que aumente el número de mujeres que no obedecen el patrón. De hecho, en su caso, como señal de esa radicalidad, decidió además de la hijab usar chador. Y este gesto concentra mucho.

Desde sus orígenes, y sin distinción, aquello que insoportablemente se llama Occidente (Europa, Estados Unidos y nosotros a remolque) han demandado una petulante prueba de revolucionometría -si eres de izquierda- o de aceptabilidad a secas -si estás en el resto del espectro- a Irán.

El indicador más "importante" es la escala de secularismo, y la pulsión narcisista -como lo recuerdan los Leverett- de pasarlo por el filtrado tránsito hacia la secularización para cobrar validez y aceptación canónica.

Naturalmente, se trata de una concesión que la República Islámica bajo ninguna circunstancia se ha preocupado por dar.

El ciclo de desestabilización de 2022 realzó una vez más los tropos, estereotipos y los enviones de dopamina ideológica con el que el mundo transatlántico cree que encontró la cuadratura del círculo.

Cultural o político, principios en el fondo totalmente interdependientes, es un proceso interno que desde afuera lo único que tendrá son estúpidos desaciertos.

Con la honorable excepción de algunos, como Michel Foucault, que cubrió para dos diarios el proceso revolucionario desde 1978, y unos cuantos nombres, son pocos los que desde este lado del planeta respecto a la "validez" de una revolución que no siguió los patrones entendidos como tales en la historia de Europa o el hemisferio occidental.

Pero, como algunos afirman, la emergencia de un Estado que se ha empeñado en producir una síntesis entre islam y democracia participativa con atributos culturales y civilizatorios propios lo hace un evento de magnitud similar a la emergencia de los modelos de democracia y Estado que se produjeron en Francia, Estados Unidos o la república bajo la visión bolivariana, que tanto influyó en figuras como Bismarck o Garibaldi.

No así, la reacción ante lo que ocurría entre 1978 y la primera mitad de 1979 produjo más neurosis que capacidad de observación frente a los acontecimientos.

Jorge Abelardo Ramos, con mucha mordacidad, así lo evocó en 1994:

“De la virtuosa derecha a la izquierda neurótica en Europa se manifestó -educativo ejemplo- un sentimiento general de repudio hacia el abominable Khomeini. El Ayatollah ha puesto el dedo en la llaga del próspero Occidente. No faltaron a la cita ni el feminismo marxista ni el liberalismo imperial: el común horror hacia la teocracia islámica los encontró unidos”.

Un trabajo de investigación de Kit Klarenberg, premiado en el Sobh Media Festival, basándose en documentos filtrados, comprobó que estos esfuerzos de ingeniería “cívica” para producir un ecosistema que facilitara la impresión de que se trata de algo sin presunta asistencia de afuera, la miopía de sus planes y el circuito de oportunistas habituales en Estados Unidos que se confieren un liderazgo en la “desobediencia civil” de cara a las elecciones de 2024, dejó claro que, una vez más, los esfuerzos económicos y logísticos para alcanzar por vía de infiltración el anhelado cambio de régimen, constatan la disonancia permanente y la futilidad de esas iniciativas.

Aún así, los peligros de las acciones duras y un tipo de malestar, igual que aquí, siguen medrando y amenazando.

12 de mayo. El Presidente Putin anuncia que visitará Teherán y se reunirá con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian y con el líder supremo, ayatolá alí jamenei. Trump reconoce que la contraparte iraní en los diálogos está “actuando muy inteligentemente”: “Queremos que Irán sea rica y maravillosa, feliz y grandiosa, pero no pueden tener un arma nuclear, tan simple como eso”, afirmó en una entrevista.

*

El mes de mayo cierra esperando una posible sexta ronda de conversaciones indirectas, pero con plomo en el ala. Desde la cuarta ronda indirecta, Steve Witkoff, enviado especial de Trump y mal disimulado agente de intereses israelíes, como se vio, ha puesto trabas a la rueda cuando todo parecía avanzar en una dirección más consistente.

En el centro del viraje está el proceso de enriquecimiento de uranio. Ahora Estados Unidos y sus remolques insisten en que el proceso para extraer el material fisible se lleve a cero, con lo que privaría al ciclo de combustible nuclear para otros usos en donde Irán tiene avances considerables en sus usos médicos, energético, agroproductivo, etc. Haría falta llevar a 90% para que pudiera tener, también, uso militar.

La acumulación de inconsistencias mina la credibilidad de la contraparte estadounidense y compromete la totalidad del proceso. Aún así, el último encuentro el 23 de mayo en Roma, bajo mediación omaní, a la salida de la ronda el canciller Aragchi la consideró una de las sesiones "más profesionales" hasta ahora.

A pesar de la posición categórica sobre su uso militar, reafirmado en todas las máximas instancias y por la disposición del presidente Pezehskian de establecer un mecanismo de cooperación para demostrar el carácter pacífico del programa.

Quizás, en mi torpe opinión, un exceso de buena fe frente a actores nada confiables, volátiles, incapacitados para honrar compromisos y con suficientes mecanismos secundarios, como el propio Congreso, para revertir cualquier acuerdo e impedir cualquier alivio sancionatorio.

El control sobre la totalidad del ciclo del combustible nuclear, de acuerdo a las normas y parámetros internacionales, es un derecho inalienable. Ahí está la planta de Dimona digna de ser revisada, controlado por un régimen demencial que defiende la quema de niños, si a ver vamos.

En todo caso, esto abre dos interrogantes: ¿obedecen las contradicciones y desdecires sucesivos de los Estados Unidos para producir incertidumbre financiera e impactar sobre la inflación y la economía diaria de la población iraní, como sospechan algunos?

¿Existe la posibilidad de que lleguen a buen puerto cuando la visión sobre un acuerdo entre las partes es diametralmente opuestas?

Una parte no deja claro su propósito -Trump contribuye a esa ausencia total de claridad-, mientras que la otra quiere construir un proceso de confianza ahí donde existan puntos en comunes sin que eso se traduzca en sumisión u obediencia a las pautas neuróticas del occidente colectivo.

Y luego está la pulsión de la guerra. Un asunto esencialmente israelí, canalizado principalmente por Witkoff y que condujo, posiblemente, a la salida de Waltz del tren ejecutivo.

La incapacidad de lograr algo en el mar Rojo contra Ansaralá en términos militares, con un despliegue intimidatorio desde la isla de Diego García que ya fue acepta sobre los hechos y fuera del ámbito declarativo debe, al menos, darle conciencia de lugar exacto sobre sus limitaciones y posibilidades a los militares no viciados por la esquizofrenia neoconservadora.

Existen opiniones escépticas y bastante coherentes respecto a las posibilidades de una acción militar estadounidense contra Irán, un escenario mucho más complejo que el yemení. Pero la demencia israelí -junto al destino personal de Netanyahu- y la infinita estupidez gringa son variables presentes y bastante peligrosas.

No es, además, un asunto condicionado por factores psicológicos o al error humano. Está sobre el plano político, en los planes desarrollados por think tanks, el producir negación plausible a partir de un aparente distanciamiento entre Washington y Tel Aviv donde este último “decida” actuar individualmente, provocando una situación que arrastraría de todos modos al primero.

Si en el papel y el plano totalmente cerrado y autocomplaciente del ámbito intelectual todo encaja, en la realidad, donde todo aburre más y es más propenso a mayores peligros, en este mundo signado por lo que representa Gaza, las consecuencias son incalculables.

Como es incalculable la brutalidad de apuntar mediante mecanismos encubiertos “civiles”, los intentos por tensar las estructuras institucionales de un Estado bajo ataque, fracturando las capacidades económicas y comerciales, para atacar y secuestrar la vida diaria de una población, porque según Madeleine Albright, el costo de esto lo vale.

La defensa de la normalidad, en los términos culturales, civilizatorios y religiosos, puede aparentar carencias de espectáculo, de la misma forma que el gagueo por mantener como “inaceptable” modelos reales e independientes de democracia. Para entender la escala, importancia y magnitud de esto, hay que vivirlo. Y hay que contrastarlo con las naciones que, como en la que yo vivo, pasan por lo mismo, y que por eso mismo, las une en lo que llaman una “comunidad de destino”.

Fuente: Misión Verdad