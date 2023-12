‘No somos solo números’: palestinos comparten conmovedoras historias

“Yo soy fuerte, pero ya no soy el mismo... Estos días son los más duros de mi vida. He sido destruida mental y emocionalmente”, escribió Somoud Faiq Abu Al-Qumsan en Instagram antes de morir trágicamente en Gaza el 22 de octubre.

Por Maryam Qarehgozlou

“Todos los planes que hice se han desvanecido, y todo lo que una vez imaginé maravillosamente en mi mente se ha convertido en cenizas”, se apresuró a añadir en las que fueron las últimas palabras de la joven de 19 años.

Al igual que otros habitantes de Gaza, se sintió vulnerable y anticipó la muerte “en cualquier momento” y no encontró manera de salvarse a sí misma o a sus seres queridos en medio de la agresión sin límites del régimen ocupante contra el territorio.

Qumsan, que estudiaba diseño gráfico en ‘Al-Quds Open University’, era un ávido lector. Su corazón pertenecía al mundo de los libros, ¨Untold Palestine¨, una cuenta de Instagram que cuenta la historia de los palestinos asesinados por el régimen israelí, citó a su amiga Cyla Muhana.

“Su padre y hermano fueron mártires. Ella perdió a su padre cuando era joven y no lo vio, pero siempre hablaba de él, lo recordaba y lo lloraba”, dijo Muhana sobre su amiga asesinada.

Según Muhana, Qumsan cumplió 19 años recientemente, después de que Israel lanzara su última guerra genocida en Gaza, pero dudó en desearle un feliz cumpleaños a su amiga en medio del derramamiento de sangre en el territorio asediado.

“Samoud cumplió 19 años durante esta guerra. Me sentí avergonzada de saludarla en su cumpleaños y decirle: ‘¡Feliz cumpleaños!’, mientras todavía estamos en la guerra, posiblemente enfrentando la muerte en cualquier momento”, escribió Muhana.

“Ella me envió una grabación de voz días antes de su martirio, diciendo: ‘Te envié mis fotografías para que si me convierto en mártir, puedas verlas y orar por mí’”.

Qumsan es uno de los más de 19 000 palestinos cuyas vidas fueron trágicamente truncadas por el régimen asesino de Tel Aviv con un bombardeo aéreo y terrestre que comenzó el 7 de octubre.

Israel ha estado bombardeando implacable e indiscriminadamente a los 2,3 millones de habitantes de Gaza por aire y tierra, atacando todo desde hospitales, escuelas y universidades hasta campos de refugiados.

Una investigación por The Washington Post reveló el 16 de diciembre que Israel lanzó más de 22 000 bombas producidas por Estados Unidos sobre Gaza en solo seis semanas desde el inicio de la guerra, lo que aproximadamente significa que se lanza sobre Gaza una bomba suministrada por Estados Unidos por cada 100 personas que viven allí.

Compartir historias no contadas y no escuchadas

En medio del genocidio, la deshumanización de los palestinos ha sido el rasgo definitorio de la cobertura mediática occidental de la guerra que ha generado la peor crisis humanitaria en el territorio.

Para contrarrestar esta deshumanización, las iniciativas de base buscan sacar a la luz historias humanas de la guerra y el precio que está cobrando entre los palestinos ordinarios en la Franja de Gaza.

‘Untold Palestine’ es uno de esos proyectos que proporciona una plataforma “independiente única” que cuenta historias digitales sobre vidas palestinas que no cuentan los principales medios de comunicación, según su biografía en los sitios de redes sociales.

“Con el fallecimiento de cada mártir, crece nuestra responsabilidad de documentar sus historias y vidas, asegurando que no se reduzcan a meros números. La magnitud de los crímenes afecta a todas las familias, desde los ancianos hasta los niños, mujeres y hombres”, escribió ‘Untold Palestine’ en una publicación en X, antes Twitter.

‘We Are Not Numbers’, fundado en 2015, es otro proyecto muy popular que busca brindar a los palestinos una plataforma para contar sus historias no contadas y no escuchadas directamente al mundo.

Ahmed Alnaouq, devastado por la pérdida de su hermano mayor, Ayman, de 23 años, en un ataque aéreo israelí en Gaza en 2014, fue alentado por una amiga estadounidense, Pam Bailey, a escribir su historia para canalizar su dolor en algo que valga la pena.

Ellos juntos fundaron ‘No somos solo números’ (We Are Not Numbers), un proyecto palestino liderado por jóvenes en la Franja de Gaza.

Al principio sirvió como plataforma para conmemorar a los muertos, pero luego se convirtió en un espacio para que los palestinos compartieran sus historias, sus luchas y triunfos personales diarios, que viven bajo un sistema político que los ha despojado de sus derechos básicos y una economía bloqueada por la ocupación ilegal.

“Cuando el mundo habla de palestinos que viven bajo ocupación y en campos de refugiados, normalmente lo hace en términos de política y números, específicamente, cuántos muertos, heridos, sin hogar y/o dependientes de la ayuda”, escribe 'We Are Not Numbers' en su sitio web.

“Lo que los números no transmiten son las luchas y los triunfos personales diarios, las lágrimas y las risas, y las aspiraciones que son tan universales que, si no fuera por el contexto, inmediatamente resonarían en prácticamente todos”, añade.

¿Cómo las historias cambian vidas?

Desde su lanzamiento, más de 350 personas han contribuido y han compartido más de 1100 historias. Más de 150 mentores de todo el mundo asesoran a los contribuyentes sobre sus escritos.

“Este proyecto cambió mi vida porque, por primera vez, pensé que algunas personas pueden preocuparse por nosotros”, dijo Alnaouq a The New York Times.

El padre de Alnaouq, Nasri, su hermano menor, Mahmoud, y su hermana Walaa también murieron el 20 de octubre cuando una bomba arrasó la casa de su padre, matando a 21 miembros de su familia, incluida una sobrina que murió más tarde a causa de sus heridas.

Su hermana, Walaa, era ingeniera. Según Alnaouq, finalmente consiguió un trabajo después de años de intentarlo. Su hermano Mahmoud se había estado preparando para partir hacia Australia para estudiar ciencias políticas.

“Después de perder a mi familia, no dejé de creer en lo que creo, no quiero que otras personas sientan lo que yo estoy sintiendo”, dijo al relatar el trágico incidente.

Desde que comenzó la guerra israelí contra Gaza el 7 de octubre, también comenzó una tendencia más amplia de palestinos a hablar directamente con el mundo y contar sus propias historias, en medio del apagón mediático occidental.

El buen dominio del inglés de algunos creadores de contenido, el uso de herramientas de traducción y el auge de las redes sociales han hecho que sea más fácil escuchar una perspectiva palestina sobre la ocupación de Israel.

A pesar de la censura de las voces pro-Palestina, un número creciente de cuentas de Instagram, páginas de Facebook, cuentas en X, etc. con un número pequeño o grande de seguidores, administradas por jóvenes de Gaza y la Cisjordania ocupada o de la diáspora, ahora están documentando las historias y los sueños de aquellos asesinados por el régimen del apartheid o que lucharon por sobrevivir en medio de los implacables bombardeos.

“Los números adormecen, son impersonales. Todos los días escucho cómo aumenta el número de muertos en Gaza y me siento abrumada, pero las cifras no hablan del sufrimiento de la gente en Gaza”, dijo a la revista Sara Mohammadi, periodista radicada en Teherán que ha cubierto Asia occidental desde 2015, el sitio web de Press TV.

“Estas cifras no provocan empatía ni acción, sin embargo, cuando leo las historias personales de los palestinos que han perecido en esta guerra catastrófica, realmente siento el dolor que están pasando y siento que debo hacer algo”, añadió.

Texto recogido del artículo en inglés, publicado en Press TV