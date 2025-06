Imam Jomeini: Guía del Renacer Islámico

El ayatolá Seyed Ruhollah Musavi Jomeini, es considerado, no sólo un sabio, un hombre referencial para millones de seres humanos, sino también un guía vivificante, defensor de lo que se conoce como el renacer islámico, la lucha por la autodeterminación, la defensa de Palestina y sobre todo la resistencia frente a los poderes hegemónicos.

En la biografía de este hombre relevante en la historia de la humanidad se señala que es considerado un Marja-e taqlid (1) y en Irán se le llamaba oficialmente Imam en lugar de gran ayatolá; convención a la cual se adhieren sus seguidores. Un teórico político islámico influyente, revolucionario, innovador, conocido sobre todo por desarrollar la teoría del velayat-e faqih , la "tutela del jurisconsulto" (2) pero también profundamente político bajo la profunda consigna “Independencia, libertad, República Islámica”.

Hoy, ese hombre lo elevo a la categoría máxima del ser humano, como revolucionario: el Imam Ruhollah Musavi Jomeini, nacido en el seno de una familia de profunda religiosidad en la ciudad de Jomein, en provincia central iraní de Markazi, ubicada al sur de la capital, Teherán. Tras perder trágicamente a su padre, a los dos años, fue criado por su madre y una de sus tías. Al terminar sus estudios de secundaria, el joven Jomeini se inclinó por los estudios religiosos y traslado su residencia a la ciudad santa de Qom.

Allí su religiosidad, su rigurosidad e intelectualidad se mezclaron con su pasión por la política, constituyéndose así, desde muy temprano, en una amenaza para el poder monárquico. Autor de una veintena de textos, profundo conocedor de la teología del islam, su pensamiento, no solo le proporcionó gran prestigio entre los estudiosos del islam, sino también entre los eruditos de otras confesiones religiosas (3)

El Imam Jomeini testimonió, en su vida privada, aquello que expresaba como líder. Llevó una vida sencilla, austero, contrario a toda acumulación de riquezas de cualquier tipo material y ex presaba aquello con relación al propio clero y el mundo político, pero también en el ámbito de la sociedad iraní. Crítico de cualquier afán que condujera a conducta corruptas.

La definición de democracia del Imam Jomeini se enmarcaba en el marco islámico, distinta las nociones occidentales, pero, no por ello profundas y ejemplares teniendo en cuenta las líneas de valores y objetivos en todos los planos de la vida. Un Imam que animó el compromiso en lo religioso en paralelo a los políticos, sociales, morales, manteniendo su compromiso en los ideales revolucionarios y los beneficios conseguidos, que generaron la intensificación de los ataques de sus enemigos (4)

Por ello, los procesos y hechos destacables conseguidos por la revolución islámica bajo su triunfo y guía durante una década, nos hace rememorar cada 3 de junio, desde el año 1989, al pueblo iraní y aquellos que lo acogen como un líder inspirado, el aniversario de su fallecimiento. Una muerte acaecida a sus 87 años y una década después del triunfo de la revolución islámica que lideró, para derrocar la dinastía de los Pahlavi y cambiar el balance del poder en Asia occidental y comenzar así, a influir como la gran potencia que es la República Islámica de Irán.

Un resultado influido fuertemente por las palabras, la acción y hasta el costo de la cárcel a la actividad revolucionaria del Imán Jomeini desde aquel año 1962 cuando ingresó de lleno a la actividad política para cambiar ese irán cervatillo de Estados unidos y otras potencias occidentales, aliada del régimen sionista y convertida en portaviones terrestre para la agresión de los pueblos. Todo ello tuvo una caída estruendosa en esa Daheye Fajr – década del Alba – que comienza con el regreso del Imam Jomeini de su exilio el 1 de febrero de 1979 y culminando con el triunfo definitivo el día 11 de aquel mes.

“La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida” es una máxima que suelo tomar del héroe nacional cubano, José Martí, de su libro “Versos sencillos". A ella recurro cuando la reseña da cuenta de la vida y obra de personajes superlativos. Seres humanos notables, aquellos que generan admiración de tal magnitud que su influencia mueve multitudes. Esto, en aras de sus proyectos colectivos y que a la hora de la muerte convocan a seguir su senda, como objetivo destinado a la creación de un mundo donde los principios de dignidad, soberanía y autodeterminación son elementos claves.

Objetivos convertidos en ejes fundamentales. En momentos claves en los cuales nuestro planeta vive la ofensiva más sangrienta de las últimas décadas, llevada a cabo por los poderes hegemónicos, de Washington y los suyos. En amplias regiones del mundo y en especial en Asia Occidental, generando con ello una presión y planes de desestabilización, donde destaca la política de máxima presión contra la República Islámica de Irán. El genocidio contra el pueblo palestino. La agresión criminal contra El Líbano, Yemen, Siria, Irak.

Todos ellos sometidos a los planes de agresión y acciones bélicas de la alianza imperialista-sionista, con apoyo de una Europa carente del mínimo de soberanía donde destaca el papel servil con el sionismo de los regímenes de Francia, Gran Bretaña y Alemania, convertidos en socios fundamentales de criminales y genocidas. Sumamos a monarquías árabes traidoras, no sólo respecto a sus propios pueblos, sino que, especialmente al pueblo de palestina, sometido a un proceso de exterminio y destrucción a manos del régimen nazisionista judío israelí. Uan realidad que no se había experimentado en el mundo en los últimos 80 años y que ha significado, entre octubre del 2023 hasta hoy el asesinato del 8% de la población de Gaza, al menos 200 mil víctimas mortales de una población total de 2.4 millones.

El legado del Imam Jomeini es enorme se afirma y se compruebe en escritos y en la realidad “No sólo ha dejado su país con un orden político que logra conjugar el principio del liderazgo religioso con el de un órgano legislativo electo y jefe del ejecutivo, sino también con un ethos y una imagen nacional completamente nuevos, una actitud de independencia vital. Un hombre íntegro profundamente imbuido de la tradición y la cosmovisión del islam chiíta, pero vio la revolución que lideró y la república que fundó como la base para un despertar mundial de todos los musulmanes.

Entre otras numerosas obras emitió proclamas a los hujjaj (5) en numerosas ocasiones, advirtiéndoles de los peligros planteados por el dominio estadounidense en Asia occidental y su entorno, los esfuerzos incansables de Israel para subvertir el mundo islámico y la actitud subordinada hacia Israel y los Estados Unidos. en manos de muchos gobiernos de Asia Occidental. La unidad chiíta-suní fue una de sus preocupaciones permanentes; fue, de hecho, la primera autoridad chiíta en declarar incondicionalmente válidas las oraciones de los fieles chiítas oficiadas por un imán sunita.

Reitero aquello que he escrito del Imam Jomeini y que al paso de los años profundiza aún más esta consideración enaltecedora. Un hombre dotado de una narrativa que guía, que llamaban a la curación definitiva de la mayoría de los vicios y corrupciones “que va a depender de la curación del apego al mundo y al propio ego, puesto que, al curarlos, el alma humana consigue tranquilidad y seguridad y el corazón se sosiega y adquiere la fuerza de la certeza… La fuerza de la voluntad y la decisión domina cada asunto difícil y problemático y facilita y acerca cada camino, aunque fuese largo y pedregoso”. Palabras, ideas profundas que tienen una característica multidimensional, que han hecho del Imam Jomeini un referente amplio en lo espiritual, cultural, político e ideológico.

Ese es el Jomeini influyente, sagaz, de enorme poder espiritual y político —que un mes antes de su llegada a Teherán había creado el Consejo Revolucionario Islámico, base del gobierno de la que sería a partir del 11 de febrero del año 1979 la República Islámica de Irán— un Jomeini influyente, que con pasión, encabezó una epopeya monumental, que significó el triunfo revolucionario en febrero del año 1979, que cambiaría el curso de la historia, que hasta ese momento se vivía en Asia Central y Occidental y que año tras año ha repercutido de tal forma que se ha constituido en un referente de cambio, lucha y resistencia insoslayable.

Una epopeya histórica, que ha guiado el cambio en el desbalance del poder vivido hasta entonces, en las áreas señaladas, pero también en la Umma, en la comunidad del islam, al generar un proceso revolucionario que ha devenido en un proceso de cambio continuo, constituido en referente indiscutible, para entender los últimos cincuenta años. Por ejemplo, una medida de gran repercusión fue el romper los lazos de Irán con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que mostraría el camino independiente, que se comenzaría a seguir de ahí en adelante.

La revolución islámica, en el plano de su política exterior y por decisión e impulso del Imam Jomeini es Palestina. Una revolución centrada en la defensa de su soberanía, pero entendiendo que su propia existencia no podía ser completa sin dar apoyo al pueblo palestino sujeto a un proceso de ocupación, colonización y exterminio desde el momento mismo que nació la entidad nazisionista en mayo de 1948. No es casual que el Día Mundial de Al Qud, que se expresa como un acto de resistencia global hay sido una de las medidas en favor de apoyar la lucha del pueblo palestino con más influencia en el mundo.

Una revolución islámica que a la par del sostén a la autodeterminación de los pueblos, generó decisiones para la consolidación de su soberanía: nacionalización de la banca, la tierra, las grandes empresas y la explotación de los recursos hidrocarburiferos del país. Una revolución que ha sido un proceso claramente distinto, con características propias. Una revolución formada con las mismas bases de lo que fue la vida del Imam Jomeini: fuertes, sobre rocas y no arena, con valores islámicos intransables, con una profunda fe en las capacidades de su pueblo.

Para este recuerdo del Imam Jomeini extraigo ideas, conclusiones, certezas de las distintas ocasiones que he escrito o me ha tocado hablar de su figura y de su obra. La visión que día a día se consolida respecto a la figura inmortal de este líder carismático, de profunda fe. Un líder religioso, educador, sencillo. Un jurista destacado “primus interpares”, un revolucionario en todo el sentido de la palabra, el escalón más alto del ser humano. Y así lo he constatado en viajes llevados a cabo en tierras de Asia occidental, donde su figura se yergue junto a mártires y revolucionarios de la región en la lucha contra los poderes hegemónicos.

Recuerdo mi viaje, no sólo a Irán, sino también al Líbano donde la imagen del Imam Jomeini está presente en los barrios de Beirut, en y Saida, en Mleeta, en Nabatiye y en el Bekaa y la frontera que separa a El Líbano de los territorios palestinos ocupados. Jomeini se hace presente en la liberada cárcel de Khiam, en las carreteras surcadas de imágenes de los mártires por la libertad d El Líbano conseguida al expulsar al enemigo nacional-sionista el año 2000 tras 18 años de ocupación. Demostrando, de ese modo, el carácter internacionalista del fallecido líder iraní.

Seyed Ruhollah Musavi Jomeini ha sido uno de los líderes espirituales más influyentes del mundo, que además de esta impronta llego a ejercer el poder político, lo que marca un sello distintivo y que en cada mensaje su fe en la juventud se manifiesta permanentemente al sostener que en la juventud la voluntad y decisión del ser humano tiene esa lozanía y esa fuerza. Y, que por ello el hombre joven tiene más facilidad de corregirse, mientras que el hombre viejo la voluntad es más débil y la decisión está derruida, por lo que triunfar sobre las fuerzas internas es más complejo. De ahí el llamado a la juventud, a su valor, a su ímpetu.

Recordar al Imam Jomeini en esta hora de conmemoración de su partida física es recordar —volver a pasar por el corazón— cada máxima surgida de su experiencia y sabiduría “debemos saber que, si el hombre es negligente de sí mismo y no se empeña en corregir y depurar su alma abandonándola a su suerte, cada día, incluso cada hora, se incrementarán cortinas sobre ella y luego de cada velo, otro velo, hasta el punto de que la luz de la esencia humana se apagará y extinguirá totalmente”.

A 36 años de la partida física del Imam Ruhollah Musavi Jomeini su nombre se levanta con más fuerza que nunca. esto cuando el incremento de la islamofobia, la iranofobia llevada a cabo por los gobiernos hegemónicos y arrogantes de Occidente exige llevar la antorcha del Imam Jomeini y su guía perpetua del renacer islámico.

Pablo Jofré Leal

Periodista. Analista internacional.

Artículo para Hispantv