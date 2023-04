“Traer a Zelenski por la puerta trasera” desata polémica en México

El mensaje divulgado de Zelenski en la Cámara de Diputados de México fue planeado por la oposición sin el consenso del órgano, ni del Gobierno, aclara un diputado.

Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT) de México arremetió el jueves contra los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) por introducir “por la puerta de atrás” al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para ofrecer en la misma jornada un vídeomensaje en la Cámara de Diputados.

El legislador declaró que el mensaje fue divulgado en un salón adjunto de la Cámara Baja y no en el Pleno, por no contar con el respaldo de todas las fuerzas políticas del órgano legislativo.

“Traer a Zelenski por la puerta trasera es irresponsable. Esa no es la posición del Estado mexicano, no es la posición del Poder Legislativo”, aclaró, criticando que la izquierda no había informado sobre esta invitación, realizada por el Grupo de Amistad México–Ucrania, y que el pueblo mexicano se dio cuenta de la medida un día antes por un informe de la agencia británica Reuters.

❗ Informa la Junta de Coordinación Política que la reunión del Grupo de Amistad México – Ucrania no representa la posición consensuada de la Cámara de Diputados. Los discursos ahí vertidos son a título personal y no corresponden a un mensaje del Congreso. https://t.co/2pCQDl9ATR — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 20, 2023

Fernández Noroña criticó también al presidente de la Cámara, Santiago Creel, por participar en dicha reunión y hablar en nombre del Estado mexicano, mientras la única persona que lo representanta es el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Y tomándose atribuciones que no le corresponden, dijo que la posición oficial del Estado mexicano era la condena enérgica a la invasión de Rusia y el cese de las operaciones militares [de Moscú]”, denunció y tachó la actitud de Creel de facciosa, irresponsable e incorrecta, insistiendo en su decisión.

El diputado mexicano argumentó que el Grupo de Amistad con Ucrania podría invitar a la embajadora de Ucrania y no debería “meter por la puerta trasera una posición que es facciosa”, mientras el Gobierno mexicano llama al diálogo para poner fin a la crisis ucraniana.

“No estoy diciendo que le echemos porras a Rusia, no, ese conflicto debe resolverse (...) Pero tampoco nadie puede hacerse que no ve que el Gobierno de Estados Unidos está detrás del Gobierno de Ucrania, los miles [de millones] de dólares que Estados Unidos le está dando a Ucrania no son un juego”, adujo.

En un discurso pronunciado el pasado septiembre por el 212 aniversario del Grito de Independencia de México, AMLO denunció que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los políticos de las principales potencias del mundo no han cumplido con su responsabilidad de coadyuvar a resolver el conflicto en Ucrania a través del diálogo y medidas pacíficas.

El mandatario también ha criticado la decisión del Gobierno alemán en agravar más el conflicto enviando armas a Ucrania.

Zelenski dio el jueves un discurso virtual en la Cámara de Diputados de México como parte de su campaña para recaudar fondos para el conflicto ucraniano.

