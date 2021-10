Muqtada al-Sadr aclara a EEUU: Irak y ocupación no pueden coexistir

El influyente líder iraquí, Muqtada al-Sadr, afirma que Bagdad no acepta la ocupación de las potencias extranjeras ni la interferencia en sus asuntos internos.

A través de un comunicado publicado el sábado en la red social Twitter, el líder del Movimiento Sadr de Irak mencionó los puntos que impondrá a Estados Unidos, si finalmente su partido asume el liderazgo en el próximo gobierno iraquí.

Al-Sadr describió la independencia de las potencias extranjeras como la política de su movimiento con respecto a la presencia de Estados Unidos en el suelo iraquí, e insistió en que Washington tiene que respetar la soberanía de Irak.

Tras afirmar que se debe entablar un “diálogo serio y efectivo” sobre el futuro de la presencia militar de Estados Unidos en Irak, el prominente líder iraquí exigió el fin de la interferencia de EE.UU. en los asuntos internos del país árabe.

Además, pidió el distanciamiento de Irak de los “conflictos regionales” de Estados Unidos, remarcando que los iraquíes “quieren vivir en paz”.

Con todo esto, dijo que su movimiento tratará con Estados Unidos en el campo económico y en otros niveles, siempre y cuando acepte los puntos mencionados. “De lo contrario”, continuó, “no podemos ceder a la presión y la dependencia”.

“En el caso de que no se cumplan los puntos anteriores, implicará que [Estados Unidos] está siendo hostil con Irak y no quiere su independencia, soberanía y estabilidad”, afirmó Al-Sadr, advirtiendo que esta postura se enfrentará “una respuesta apropiada”. “Irak y la ocupación son enemigos que no pueden coexistir”, concluyó.

Los iraquíes se dirigieron a las urnas el domingo en una votación anticipada. Al-Sadr proclamó el lunes la victoria de su partido en las elecciones después de que la comisión electoral publicara los resultados preliminares, según los cuales, el bloque iraquí Sairun, encabezado por el propio Al-Sadr, ha sido el más votado.

Resultado final de las elecciones de Irak

La Comisión Electoral de Irak anunció el sábado los resultados finales de las recientes elecciones parlamentarias de país árabe. De acuerdo con los datos oficiales, el Movimiento Sadr encabeza el conteo de votos, con 73 de los 329 escaños del Parlamento iraquí. La coalición, dirigida por el exlegislador Muhamed al-Halbusi, ocupa el segundo lugar, con 34 asientos; y el partido del ex primer ministro Nuri al-Maliki, el Partido Islámico Dawa (Llamado), ocupa el tercer lugar con 34 curules.

El organismo electoral enfatizó, no obstante, que estos resultados son “objetables” y no son definitivos, ya que faltan sumar los votos contados a mano de zonas remotas, además que existe la posibilidad de revisión.

La exigencia para que salgan las tropas estadounidenses de Irak se ha convertido en un tema constante, especialmente luego del brutal asesinato del teniente general iraní Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán; del subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak (Al-Hashad Al-Shabi, en árabe), Abu Mahdi al-Muhandis; y de varios de sus compañeros, en un ataque aéreo perpetrado por EE.UU. el 3 de enero de 2020. Tras la agresión, el Parlamento de Irak aprobó una resolución para exigir la salida de todas las tropas extranjeras del país mesopotámico.

Los grupos iraquíes denuncian que la presencia de tropas de EE.UU. en su patria ha aumentado la inseguridad y advierten de que si no dejan el país, no descartan usar la opción militar para expulsarlas.

