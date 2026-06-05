Trump reconoce fracaso del plan para apoderarse del uranio de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió el fracaso de un plan meditado para robar el uranio enriquecido de Irán.

Recordando el fracaso de Estados Unidos en la operación militar estadounidense en el desierto de Tabas, en el centro de Irán, en abril de 1980 durante la presidencia de Jimmy Carter, Trump afirmó la noche del jueves a los periodistas que por ese motivo no llevó a cabo la operación secreta para robar material nuclear del interior de Irán.

“No quería ser Jimmy Carter”, dijo el magnate en respuesta a una pregunta sobre el plan de un ataque aéreo para obtener el uranio enriquecido de Irán desde las instalaciones nucleares bombardeadas durante la guerra impuesta de junio.

“Lo consideramos (el ataque aéreo), pero no quería verme en la situación de tener que intervenir”, enfatizó el presidente estadounidense, aduciendo que el caso de Irán no es como Venezuela, donde podamos entrar, quedarnos unos minutos, y luego salir, mientras desde abajo nos despidan agitando la mano durante el vuelo de regreso.

“Hay que estar allí dos semanas y transportar equipos enormes en avión”, agregó al respecto.

Trump reiteró una vez más sus afirmaciones sobre el programa nuclear de Irán, declarando que la República Islámica nunca podría obtener armas nucleares.

En referencia a los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares de Irán en junio de 2025, el inquilino de la Casa Blanca sostuvo que solo Estados Unidos y “probablemente” China pudieran acceder al uranio enriquecido del país persa.

Alegó que Estados Unidos podría apoderarse del material ahora mismo, pero que “no hay razón para hacerlo”.

En cuanto a las negociaciones, Trump afirmó que los dos pilares principales del acuerdo negociado son que Irán no debe obtener un arma nuclear y que el estrecho de Ormuz debe reabrirse de inmediato.

Repitió sus amenazas y afirmaciones contradictorias mientras lidia con las consecuencias políticas y económicas de la guerra que junto al régimen de Israel lanzó contra Irán, al decir que “ganaremos de cualquier manera. Ya sea militarmente o sobre el papel [en referencia a un posible acuerdo]”.

Trump señaló que estaba dispuesto a reunirse con el nuevo Líder de Irán, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, en caso de un acuerdo para poner fin a la guerra.

“No tengo intención de reunirme, pero si se diera el caso, sería un honor para mí reunirme con él”, declaró.

El mandatario, conocido por su comportamiento grosero y por no respetar los protocolos oficiales y diplomáticos en sus reuniones con líderes mundiales, afirmó que, si esta reunión ocurriera, trataría con respeto.

La historia de Tabas se repite con una humillación intensificada en Isfahán

Estados Unidos lanzó en abril de 1980, mediante la Delta Force, la unidad de élite del Ejército de EE.UU. que logró secuestrar a Maduro, la operación encubierta “Garra de águila” en el desierto de Tabas (centro-este de Irán), con seis aeronaves y ocho helicópteros, por orden del entonces presidente Jimmy Carter, con el objetivo de liberar al personal de su embajada en Teherán, capital persa, que fue retenido después de que los estudiantes y revolucionarios iraníes tomaron la sede diplomática del país norteamericano, el conocido Nido de Espionaje, en noviembre de 1979.

Sin embargo, la operación fue abortada luego de que tres de los helicópteros estadounidenses se estrellaron debido a fallos técnicos y las fuerzas estadounidenses fueron golpeadas por una tormenta de arena en el desierto iraní de Tabas que provocó el choque de un helicóptero con un avión C-130 Hércules que mató a ocho militares y resultó en el fracaso de la misión.

El fracaso de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Tabas fue un gran golpe para el prestigio político de Estados Unidos, no solo fueron humillados internacionalmente, sino que también enfrentaron una crisis de abyección nacional.

El Ejército de EE.UU. sufrió la misma derrota durante una operación de rescate en la guerra de 40 días contra Irán, liderada esta vez por Trump.

En el trigésimo séptimo día de la agresión, EE.UU. realizó una fallida misión en el sur de la provincia de Isfahán, en el centro de Irán, para rescatar a un piloto de un F-15E derribado durante los enfrentamientos del 3 de abril por las fuerzas iraníes.

En cambio, la misión se convirtió en un completo fracaso operativo después de que Irán destruyó dos aviones C-130 y dos helicópteros Black Hawk de EE.UU., por lo que las tropas estadounidenses se vieron obligadas a huir de la zona.

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