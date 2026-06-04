Congreso aprueba resolución para frenar guerra de Trump con Irán

La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó una resolución que busca frenar la guerra que el presidente Donald Trump lanzó contra Irán sin autorización del Congreso.

La medida fue aprobada este miércoles por 215 votos a favor y 208 en contra, con los votos de cuatro legisladores republicanos Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett y Warren Davidson uniéndose a los demócratas en apoyo de la resolución.

“El Congreso ordena al presidente retirar las fuerzas armadas de Estados Unidos de las hostilidades contra la República Islámica de Irán”, indica la resolución.

Los representantes demócratas de la comisión de Asuntos Exteriores celebraron la votación, afirmando que “ha llegado el momento de poner fin a esta guerra ilegal y profundamente impopular”.

⚠️Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba una resolución para poner fin a la guerra con Irán



🔴La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó finalmente una resolución sobre los poderes de guerra relacionados con el conflicto con Irán, con 215 votos a favor y 208 en contra. pic.twitter.com/AynPgIpskT — HispanTV (@Nexo_Latino) June 3, 2026

La votación se produjo tras un esfuerzo sostenido por parte de los demócratas en ambas cámaras del Congreso para limitar los poderes bélicos de Trump en relación con Irán, una iniciativa que ha atraído un creciente respaldo republicano en las últimas semanas.

Esta es la primera vez que una votación relacionada a la guerra contra Irán es aprobada por los representantes y se une a otra resolución similar que el Senado había avanzado a finales de mayo, cuya aprobación en la Cámara alta podría ocurrir esta semana.

La decisión de cuatro republicanos de apoyar la resolución, que da un revés a las intenciones de Trump, fue una reprimenda a la estrategia bélica del presidente.

Ahora la resolución debe pasar por el Senado y obtener una mayoría para ser enviada a la Casa Blanca, donde Trump debe decidir si aprueba o veta la iniciativa.

Sus promotores denuncian que Trump ordenó la ofensiva contra Irán sin el visto bueno del Legislativo. Según la Constitución estadounidense, solo el Congreso está facultado para declarar la guerra.

“Esta guerra temeraria y costosa, elegida por decisión propia, debe terminar hoy”, enfatizó hace unos días Hakeem Jeffries, el líder demócrata de la cámara baja.

Estados Unidos y el régimen israelí lanzaron una guerra de la agresión el 28 de febrero, lo que provocó una represalia iraní a gran escala con misiles y drones contra objetivos israelíes y activos militares estadounidenses en toda la región.

Esta agresión también ha llevado a Irán a comenzar a ejercer un control estricto sobre el tránsito a través del estratégico estrecho de Ormuz.

Esta decisión ha causado conmoción en los mercados energéticos mundiales, incluyendo Estados Unidos, donde el aumento de los precios de la energía ha ido erosionando los ya bajos niveles de popularidad de Trump.

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