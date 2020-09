Informe: YouTube, el “arma secreta” de Trump en las presidenciales

La plataforma para compartir vídeos YouTube se ha convertido en el “arma secreta” del presidente de EE.UU., Donald Trump, para las elecciones de noviembre.

“Trump despliega YouTube como su arma secreta en el 2020”, escribió el diario estadounidense POLITICO en su edición del domingo.

Según el informe, la campaña electoral del dirigente republicano ha invertido más de 65 millones de dólares en Google y en YouTube para las presidenciales de este año: en 2016 se centró en la red social de Facebook.

El diario considera que YouTube es “un activo de campaña subestimado” al igual que ocurrió con Facebook hace cuatro años, cuando Trump venció a su rival demócrata Hillary Clinton.

“El equipo de Trump ve YouTube como el punto débil de los demócratas y está tratando de aprovecharse de ello”, adujo.

La campaña del candidato demócrata a la Presidencia de EE.UU., Joe Biden, ha gastado unos 33 millones de dólares en YouTube y en Google y cuenta con unos 174 000 en dicha plataforma, pero Trump ya tiene casi un millón.

Trump pidió el miércoles a sus simpatizantes en Wilmington, en el estado de Carolina del Norte, que sufragaran dos veces por él en las elecciones del 3 de noviembre, una vez por correo y la otra en persona, como una forma de poner a prueba la seguridad del sistema electoral del estado.

Facebook reaccionó el jueves anunciando la eliminación de los vídeos en los que el presidente pedía a sus simpatizantes el voto doble y argumentó que las declaraciones de Trump violan sus políticas contra el fraude electoral.

El diario local The New York Times informó en agosto que la plataforma está trabajando para evitar cualquier tipo de manipulación postelectoral, incluidos los potenciales esfuerzos de Trump o de su campaña electoral para invalidar los resultados de las presidenciales o declarar su reelección aprovechando esta red.

Una investigación conjunta del diario estadounidense The New York Times y el británico The Observer reveló en 2018 que la consultora Cambridge Analytica recopiló información privada de más de 50 millones de usuarios de la red social Facebook para apoyar a la campaña electoral de Donald Trump en el año 2016.

