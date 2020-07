EEUU no aclara sobre anexión de Cisjordania en medio de alertas

Tras tres días de diálogo, EE.UU. no concluye si apoya o no la anexión de Cisjordania por Israel, mientras los demócratas alertan de implementación de tal plan.

Un alto funcionario de la Casa Blanca, citado en anonimato por The Times of Israel, reveló el jueves que la Administración estadounidense, presidida por Donald Trump, no logró adoptar “la decisión final” sobre respaldar el plan israelí-estadounidense de anexar, a partir del 1 de julio, partes de Cisjordania ocupada.

“Aún no se ha tomado la decisión final sobre los próximos pasos para la implementación del plan de Trump”, indicó el funcionario consultado, quien se limitó a decir que los diálogos mantenidos en los últimos tres días al respecto en la Casa Blanca eran “productivos”.

Como consecuencia, el asesor del presidente de EE.UU. en el Oriente Medio, Avi Berkowitz, y el embajador estadounidense ante el régimen israelí, David Friedman, se prepararon a volver a los territorios ocupados palestinos “para trabajar más” sobre el polémico plan en los pocos días que quedan hasta la puesta en marcha del plan del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, añadió la fuente consultada.

La pesadilla de Netanyahu, al parecer, se está convirtiendo en realidad. El canal de televisión local Kan señala que el premier “tiene miedo” de no poder completar su plan de anexión antes de las elecciones presidenciales de EE.UU. —que se celebrarán en noviembre— y que cambie la opinión de la Administración de Trump, sobre el tema.

Demócratas alertan a Israel de las secuelas de usurpar Cisjordania

El plan expansionista, se realiza bajo el llamado ‘acuerdo del siglo’, que presentó EE.UU. en enero, roba prácticamente más tierras palestinas y desvanece las esperanzas de los palestinos para formar un soberano Estado con Al-Quds (Jerusalén) como capital.

La iniciativa ha suscitado críticas tanto dentro como fuera de EE.UU. En el acto más reciente, 191 de 233 demócratas en la Cámara de Representantes, entre ellos judíos, firmaron la misma jornada del jueves una carta dirigida a las autoridades israelíes para alertarles sobre los riesgos del plan, que forma parte de las promesas electorales de Netanyahu.

Los signatarios enfatizaron que Israel debe dejar de iniciar el proceso expansionista en las tierras palestinas, en un intento por evitar una catástrofe.

Otros 30 demócratas en el Senado también han firmado cartas similares, alertando de las secuelas del plan israelí-estadounidense.

ONU sigue alertando de las secuelas violentas de la anexión de Cisjordania

El enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Oriente Medio, Nikolay Mladenov, a su vez, alertó el jueves que la anexión de más partes de la Cisjordania palestina podría desencadenar “un espasmo de violencia” en la región de Asia Occidental.

Aseguró, desde Al-Quds ocupado, que cualquier medida de esta índole por parte de Israel producirá repercusiones económicas y de seguridad que afectarán las vidas de tanto los palestinos como los israelíes.

En un comentario hecho al respecto, Matan Vilnai, director de la organización comandantes para la seguridad de Israel, ha alertado de “una catástrofe” si se aplica “la anexión unilateral, sin la preparación adecuada y sin consultar a los profesionales en la materia”.

