República Dominicana, dividida en dos sobre retomar diálogo con Haití

Opiniones a favor y en contra genera en República Dominicana la propuesta de diálogo que hizo a este país el nuevo primer ministro haitiano.

El diálogo propuesto a la República Dominicana por el recién juramentado primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, plantea abordar entre otros puntos el conflictivo tema de la migración.

El presidente de la Mesa Nacional para las Migraciones, William Charpantier, respalda la propuesta señalando que República Dominicana debe ser un aliado para lograr la estabilidad en Haití. Sin embargo, agrupaciones nacionalistas como la Antigua Orden Duartiana, advierten que este llamado busca involucrar y responsabilizar a los dominicanos de la crisis haitiana.

Mientras los nacionalistas afirman que no se puede dialogar con Haití porque no respeta ningún consenso, la Mesa para las Migraciones insiste en que los dominicanos no pueden desistir de buscar puntos de avenencia con sus vecinos.

Tras la propuesta del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, se produjo un primer encuentro entre el embajador dominicano en Haití, Faruk Miguel Castillo y el nuevo canciller haitiano Jean-Victor Harvel. Dos hechos fundamentales determinaron el deterioro que se mantiene en las relaciones dominico-haitianas.

El asesinato del presidente Jovenel Moise en julio del 2021 y la construcción de un canal en Haití para desviar el río Masacre, que comparten ambos países son los principales temas que discutir.

