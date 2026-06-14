Irán, con “ojos bien abiertos y dedo en el gatillo”, espera a sus enemigos

Un general del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica subrayó la plena preparación de las Fuerzas Armadas de Irán para enfrentar cualquier acción hostil, de inmediato.

“Las fuerzas armadas de la República Islámica están preparadas para responder a cualquier acto de sabotaje con los ojos bien abiertos y el dedo en el gatillo”, aseveró el general de brigada Yadolá Yavani, subdirector de Asuntos Políticos del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI).

Esta afirmación forma parte de un discurso del alto mando castrense pronunciado el sábado en un acto conmemorativo por los mártires caídos durante la guerra impuesta por Israel, junto con EE.UU. en junio del año pasado, mientras Teherán y Washington afirman estar cerca de alcanzar un acuerdo que ponga fin de forma definitiva a la agresión ilegal estadounidense-israelí contra Irán.

En este contexto, sostuvo que “Estados Unidos, Europa y los países de la región deben saber que el estrecho de Ormuz y el Golfo Pérsico estarán, de ahora en adelante, bajo el dominio y el orden iraníes, y que la era de la presencia de extranjeros y saqueadores [en la región] ha terminado”.

“Si alguien va a rendirse en este enfrentamiento, es Estados Unidos, porque la regla de la guerra es que el bando derrotado se rinde, y hoy el mundo clama que Estados Unidos ha perdido esta guerra”, remarcó.

Enfatizó que esta victoria debe consolidarse y preservarse, y si la nación iraní continúa presente con unidad, cohesión y apoyo a las fuerzas armadas y al aparato diplomático, Dios le concederá la victoria final.

En referencia a las negociaciones y al ámbito diplomático, declaró que la diplomacia, junto con el ámbito militar y la presencia del pueblo, persigue un único objetivo: garantizar los derechos de la nación iraní.

El general Yavani señaló que, tras la guerra impuesta por Irak en la década de 1980 y las consiguientes conspiraciones fallidas, Estados Unidos e Israel decidieron intervenir directamente el año pasado y declarar la guerra a Irán, pero sin medir la respuesta de la nación iraní y sus fuerzas armadas.

“Los enemigos iniciaron su agresión, asumiendo que Irán se rendiría en una semana debido a la inestabilidad y las actividades de los grupos contrarrevolucionarios (…) sin embargo, se encontraron con una fuerte resistencia en el campo de batalla y se vieron obligados a solicitar el cese de la guerra”, explicó el general persa.

En la siguiente etapa —continuó Yavani— los adversarios intentaron derrocar a la República Islámica asesinando al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, pero las fuerzas armadas iraníes les infligieron duros golpes.

“Hoy, republicanos y demócratas estadounidenses, sionistas y sus aliados están atónitos porque creían que la guerra resultaría en la destrucción de la República Islámica, pero, contrariamente a sus expectativas, Irán se fortaleció”, indicó Yavadi, haciendo hincapié en que “muchos analistas reconocen que la República Islámica no se debilitó, sino que salió fortalecida de esta guerra y se convirtió en la cuarta potencia mundial”.

Desde el primer día de los ataques en junio de 2025, Irán activó la operación Verdadera Promesa, apuntando con drones y misiles objetivos militares de los agresores en los territorios ocupados palestinos y las bases en la región. La respuesta fue tan aplastante que el presidente estadounidense Donald Trump solicitó el alto el fuego.

Sin embargo, Israel y Estados Unidos volvieron atacar a Irán el 28 de febrero, una campaña ampliada dirigida contra infraestructura civil y científica, la industria de los medios de comunicación, centros administrativos y vías económicas vitales, acompañada de asesinatos masivos de autoridades y civiles.

Igualmente, Irán respondió con más de 100 oleadas de ataques contra objetivos estadounidenses en la región e israelíes en la Palestina ocupada, lo que llevó al presidente Donald Trump a solicitar un alto el fuego para negociar tras 40 días de conflicto.

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