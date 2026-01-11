Cuba a EEUU: defenderemos la patria hasta la última gota de sangre

El presidente de Cuba ha afirmado en respuesta a las amenazas de EE.UU. que su país está dispuesto a “defender la Patria hasta la última gota de sangre”.

“Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU. hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre”, ha subrayado este domingo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en su cuenta de red social X.

La reacción del mandatario cubano se produce después de que en un mensaje en redes sociales, el presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero! Les recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.

En este contexto, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó esta misma jornada del domingo que “a diferencia de EE.UU., no tenemos un Gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados”.

Tras la agresión militar de EE.UU. contra Venezuela, que culminó el sábado 3 de enero con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, la Administración de Trump ha incrementado las amenazas contra la isla caribeña.

El mandatario republicano aseveró que “Cuba vivió durante muchos años de grandes cantidades de petróleo y dinero provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no más”.

En este sentido, Trump proclamó que “ahora Venezuela cuenta con Estados Unidos, el Ejército más poderoso del mundo (¡por mucho!) para protegerla, y la protegeremos”.

El inquilino de la Casa Blanca afirmó que “entrar y destrozar” Cuba podría ser la única opción que queda para forzar un cambio.

En este contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró durante un encuentro con ejecutivos petroleros que las autoridades cubanas han optado por “tener control político sobre el pueblo antes que una economía que funcione”.

En declaraciones publicadas anteriormente también en su cuenta de X, el presidente cubano puso de manifiesto que “no tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes lo convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas”. “Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político”, precisó.

“Quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas que padecemos, deberían callar por vergüenza. Porque saben y lo reconocen que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que EE.UU. nos aplica hace seis décadas y amenaza con superar ahora”, apuntó en otra publicación.

