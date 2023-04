FT: China no autoriza viaje de Blinken por crisis del globo

China no quiere autorizar la visita del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, cancelada una vez en febrero, por la crisis del globo derribado por Washington.

El gigante asiático no está dispuesto a reprogramar el viaje oficial de Blinken a Pekín, ha informado este sábado el diario británico The Financial Times (FT), citando a cuatro fuentes familiarizadas con el asunto.

La crisis del globo sigue tensando las relaciones entre las dos potencias rivales. Tras conocerse el 2 de febrero la noticia del aerostático en los cielos de Estados Unidos, China reconoció que era suyo, pero aseguró que no servía para espiar, sino para hacer investigaciones científicas y que se desvió de su ruta por fuertes vientos.

No obstante, Washington catalogó el globo de “espía” y dos días después lo derribó con un misil disparado desde un avión F-22 cuando estaba en el océano Atlántico. Washington retuvo los restos del aparato y el Buró Federal de Investigación (FBI) de EE.UU. se encargó de analizar, si el globo utilizaba tecnología estadounidense o de otros países occidentales.

Fuentes citadas por FT han dicho que el Gobierno chino está preocupado de que el FBI publique los resultados de su investigación sobre el globo justo durante una eventual visita de Blinken a Pekín.

El informe detalla que Pekín comunicó a la Casa Blanca que no está dispuesto a aceptar una visita de Blinken hasta que no se aclare qué hará la Administración del presidente Joe Biden con el reporte del FBI.

Las fuentes han dicho, además que China sigue enojada por la reunión que mantuvo este mes el presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Kevin McCarthy, con la líder de Taiwán, Tsai Ing-wen, por lo que no tiene la intención de autorizar el viaje del jefe de la Diplomacia estadounidense al país asiático.

China consideró este encuentro como una provocación y un intento de Washington para apoyar a los separatistas en la isla.

El Gobierno chino condenó el derribo de su globo por EE.UU., y denunció que la medida era una violación del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, conocido como el Convenio de Chicago (1944).

Pekín ha instado a EE.UU. y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a poner fin a sus “especulaciones nefastas contra China” y dejar de crear “enemigos imaginarios”.

ftm/ctl/hnb