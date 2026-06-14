Lapid critica a Netanyahu y ve en un acuerdo Irán-EEUU derrota para Israel

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, afirmó que un posible acuerdo entre Irán y EE.UU. no lograría cumplir los objetivos de guerra declarados por el régimen israelí.

En una publicación en X realizada el sábado, Lapid afirmó que, de concretarse un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, el programa de misiles de la República Islámica también seguiría intacto.

Calificó la situación como “un fracaso total” del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para el régimen sionista y afirmó que “ninguna rueda de prensa ni ningún giro mediático o video de IA ocultará el fracaso”.

Las declaraciones se produjeron en un momento en que Teherán y Washington podrían firmar en breve un memorando de entendimiento destinado a poner fin a la escalada derivada del más reciente episodio de agresión estadounidense-israelí no provocada contra la República Islámica. De concretarse dicho memorando, este podría ser seguido por un acuerdo bilateral entre ambas partes.

La agresión, lanzada el 28 de febrero, así como la ronda anterior que tuvo lugar en junio del año pasado, se produjeron en ambos casos en medio de informes ampliamente difundidos que señalaban una instigación por parte de Israel.

Asimismo, el 8 de abril, un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un alto el fuego unilateral en medio de una contundente y exitosa represalia iraní, Lapid criticó duramente la tregua, calificándola de “desastre político” para Netanyahu.

El régimen de Tel Aviv —añadió entonces— “ni siquiera estuvo presente en la mesa donde se tomaron las decisiones relativas al núcleo de nuestra seguridad”.

Lapid también subrayó que Netanyahu “fracasó política y estratégicamente al no alcanzar ni uno solo de los objetivos que él mismo se había fijado”.

Tal como ocurrió durante la anterior agresión contra Irán, esta segunda guerra impuesta fue testigo de una serie de ataques de represalia a gran escala por parte de las Fuerzas Armadas iraníes contra objetivos estadounidenses e israelíes sensibles y estratégicos en toda la región.

La represalia se extendió a lo largo de al menos 100 rondas, y cada episodio obligó a millones de colonos israelíes ilegales a refugiarse en búnkeres, seguido de imágenes y grabaciones de una destrucción a gran escala en los territorios ocupados.

Asimismo, Teherán cerró el estratégico estrecho de Ormuz a sus enemigos y a sus aliados en represalia por los ataques, lo que provocó ondas de choque en los mercados energéticos globales.

arz/tqi