Sudamérica   /   Argentina

Partidarios de Cristina Fernández protestan en Argentina tras fallo judicial

  • Movimientos sociales y organizaciones políticas de Argentina frente a la casa de Cristina Fernández, el 11 de junio de 2025.
Publicada: jueves, 12 de junio de 2025 2:15

Miles de argentinos marcharon este miércoles en Buenos Aires para expresar su descontento por el fallo de la Corte Suprema contra la expresidenta Cristina Fernández.

La manifestación de apoyo a Fernández ocurrió en el contexto de las protestas que cada semana realizan los jubilados.

En la marcha, organizaciones sociales, sindicatos, docentes y trabajadores de la salud, rechazaron el fallo de la Corte Suprema. Mientras, reportes del diario La Nación indican que partidarios de Cristina se congregaron más tarde frente a su casa, para condenar el dictamen judicial.

La movilización se produce un día después del fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos contra Fernández.

Delia Montiel, una jubilada que acudió “como todos los miércoles a luchar por la jubilación”, remarcó que las medidas contra Cristina Fernández solo conseguirán “que nos unamos más”.

En paralelo, seguidores de Fernández se concentraron a las afueras de su vivienda en el barrio porteño de Constitución, donde solicitó cumplir su condena bajo la prisión domiciliaria.

Acompañada de su hijo Máximo Kirchner, la exmandataria salió al balcón de su vivienda y saludó a los simpatizantes, algunos de los cuales hacen guardia en su puerta, a la espera de su inminente detención.

Este martes la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner en el contexto de la causa Vialidad.

Con la decisión de la Corte, quedó firme la condena a 6 años de prisión para la expresidenta por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en 51 licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz.

gec/rba

