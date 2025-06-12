Partidarios de Cristina Fernández protestan en Argentina tras fallo judicial

Miles de argentinos marcharon este miércoles en Buenos Aires para expresar su descontento por el fallo de la Corte Suprema contra la expresidenta Cristina Fernández.

La manifestación de apoyo a Fernández ocurrió en el contexto de las protestas que cada semana realizan los jubilados.

En la marcha, organizaciones sociales, sindicatos, docentes y trabajadores de la salud, rechazaron el fallo de la Corte Suprema. Mientras, reportes del diario La Nación indican que partidarios de Cristina se congregaron más tarde frente a su casa, para condenar el dictamen judicial.

🔆🇦🇷 La condena a Cristina es un ataque al pueblo.

Encolumnados en el @MOVIMIENTODAF movilizamos a la casa de Cristina en repudio a la infame decisión de la Justicia. pic.twitter.com/fFAfUTfCp0 — La Patria es el Otro (@patriaeselotrok) June 12, 2025

La movilización se produce un día después del fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos contra Fernández.

Delia Montiel, una jubilada que acudió “como todos los miércoles a luchar por la jubilación”, remarcó que las medidas contra Cristina Fernández solo conseguirán “que nos unamos más”.

En paralelo, seguidores de Fernández se concentraron a las afueras de su vivienda en el barrio porteño de Constitución, donde solicitó cumplir su condena bajo la prisión domiciliaria.

⭕️ | ÚLTIMO MOMENTO: Desde diferentes lugares de la provincia, MILES DE PERSONAS SE MOVILIZAN A LA CASA DE CRISTINA KIRCHNER.



‼️ Luego de la sentencia de prisión de la Corte Suprema, LA GENTE SE ACERCA A BRINDARLE APOYO A LA EXPRESIDENTA. pic.twitter.com/i2ROoStyz5 — Diagonales (@diagonalesweb) June 10, 2025

Acompañada de su hijo Máximo Kirchner, la exmandataria salió al balcón de su vivienda y saludó a los simpatizantes, algunos de los cuales hacen guardia en su puerta, a la espera de su inminente detención.

🇦🇷 Una muchedumbre se concentra en casa de Cristina Fernández de Kirchner para mostrar su apoyo a la ex presidenta. La derecha usa lawfare para tumbar a rivales políticos en todo el mundo.



¡Aguante Argentina! pic.twitter.com/F8QXqzr12w — Noa Gresiva (@NoaGresiva) June 11, 2025

Este martes la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner en el contexto de la causa Vialidad.

Con la decisión de la Corte, quedó firme la condena a 6 años de prisión para la expresidenta por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en 51 licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz.

gec/rba