“AIEA ignora potencial bélico y nuclear de Israel con mutismo”

La AIEA ignora el potencial bélico y nuclear de Israel al optar por el mutismo ante las armas atómicas de este régimen, fustiga un experto.

En una entrevista concedida este viernes a HispanTV, el director del grupo de consultoría español Ekai Center, Adrian Zelaia, ha abordado el silencio de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y su doble rasero ante el programa nuclear del régimen israelí.

“Una cosa es que en la medida en que él no está dentro de este tratado que la AIEA tenga o no tenga capacidad de tomar decisiones formales con respecto a este país dentro de su ámbito de decisión y otra cosa es que, al hablar la dialéctica a la hora de valorar los distintos procesos, las distintas actuaciones, los movimientos que se producen en uno y otro país, no se tenga en cuenta realmente algo tan importante como el potencial bélico y en concreto el potencial nuclear de Israel como habéis dicho vosotros es un secreto a voces”, ha precisado el analista español.

Según Zelaia, Israel tiene entre 100 y 200 cabezas nucleares, “aunque evidentemente las esconda y no haga referencia a ellos y no tener en cuenta este factor dentro de lo que es el equilibrio geoestratégico de Oriente Medio e incluso del conjunto del Mediterráneo es incluso absurdo y priva de cualquier lógica a las intervenciones de un portavoz que tiene que hablar y hacer valoraciones sobre los comportamientos de unos otros países”, ha matizado.

Al ser cuestionado si el régimen de Israel tiene la moral para cuestionar el programa nuclear pacífico de Irán, el experto opinó que no. “Está claro que carece de cualquier derecho, y no solo se trata de las declaraciones atrevidas que realiza Israel, sino un verdadero atrevimiento de Israel el dirigirse a la AIEA con este tipo de aseveraciones teniendo en cuenta esa permanente ocultación de ese arsenal nuclear que todos los servicios de inteligencia del mundo conocen”.

Este jueves, el representante permanente de Irán ante las organizaciones internacionales asentadas en Viena (Austria), Kazem Qaribabadi, denunció que el silencio y la connivencia ante el programa nuclear del régimen israelí envía un mensaje negativo a los miembros del Tratado de No Proliferación (TNP).

A través de un mensaje en la red social Twitter, el diplomático persa enfatizó que ser miembro de dicho tratado equivale a aceptar las verificaciones sólidas, mientras que estar fuera del TNP significa estar libre de cualquier obligación, e incluso la opción de “ser recompensado”.

De este modo, el representante iraní reaccionó a las recientes afirmaciones del secretario general de la AIEA, Rafael Grossi, quien en una entrevista concedida a Energy Intelligence fue preguntado sobre las razones por las que se habla tanto de Irán, mientras que no se realizan comentarios acerca del programa nuclear de Israel.

En respuesta, Grossi dijo que el régimen de Tel Aviv no es miembro del TNP, e incluso no ha firmado este tratado, no obstante, la República Islámica es parte de este acuerdo, pues tiene obligaciones legales al respecto.

Desde 1952, Israel desarrolla armas nucleares con el apoyo tecnológico de Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Alemania. Este régimen nunca ha revelado la cantidad de armas atómicas que posee, pero las estimaciones sobre el tamaño de sus reservas nucleares oscilan entre 80 y 300 ojivas, según un informe publicado en octubre de 2019 por el portal estadounidense The National Interest.

Fuente: HispanTV Noticias

mep/tqi/hnb