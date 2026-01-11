Venezuela rechaza “relatos inexistentes” de EEUU sobre alerta de seguridad

Venezuela tachó de “relatos inexistentes” las recomendaciones de la Administración de EE.UU. a sus ciudadanos para que abandonen territorio venezolano.

“La alerta de seguridad relativa a nuestro país, emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, se fundamenta en relatos inexistentes orientados a fabricar una percepción de riesgo que no existe”, destacó la Cancillería de Venezuela en un comunicado emitido el sábado.

La nota puso de relieve que el país caribeño “se encuentra en absoluta calma, paz y estabilidad”.

“Todos los centros poblados, vías de comunicación, puntos de control y dispositivos de seguridad funcionan con normalidad, y la totalidad de las armas de la República se encuentran bajo el control del Gobierno bolivariano, único garante del monopolio legítimo de la fuerza y de la tranquilidad del pueblo venezolano”, señaló el documento.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela formuló estas declaraciones después de que Washington, a través de un comunicado, exigió a los estadounidenses en suelo venezolano que abandonen el país de inmediato debido a preocupaciones por su seguridad.

“Los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben abandonar el país de inmediato” y “tomar precauciones y estar atentos a su entorno”, indicó la nota de Departamento de Estado de Estados Unidos.

La semana pasada, EE.UU. lanzó una agresión militar masiva en Venezuela. La operación terminó en el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York.

Maduro se declaró inocente el lunes del cargo de narcoterrorismo en su primera audiencia ante la Justicia de EE.UU. en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Caracas ha denunciado que Washington ejecutó una “gravísima agresión militar” con el objetivo de apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales.

En efecto, Estados Unidos informó el miércoles que controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo “indefinido” y, para ello, decidió revocar una serie de sanciones impuestas al sector energético del país.

msr/ctl/tqi