‘Tropas extranjeras saldrán de Siria, pero no en un futuro cercano’

Siria logrará liberarse de presencia de tropas extranjeras en su territorio con apoyo de Rusia y la Resistencia, pero no en un futuro inmediato, dice un analista.

El lunes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió en el Kremlin con su homólogo sirio, Bashar al-Asad, donde el mandatario ruso criticó la presencia ilegal de tropas extranjeras “en ciertos territorios” de Siria, sin el permiso de las autoridades de Damasco ni de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En este sentido, en una entrevista concedida este martes a la cadena HispanTV, el analista de temas internacionales Issac Bigio ha asegurado que en los próximos años Siria se quedará sin tropas extranjeras, ya que el país árabe cuenta con el apoyo de Rusia, así como, del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) e Irak.

No obstante, ha subrayado que la liberación de Siria de fuerzas militares extranjeras no ocurrirá en un futuro cercano. “No veo fácil la retirada de tropas extranjeras, lo veo muy difícil. […] Creo que vamos a tener todavía la presencia de tropas extranjeras en Siria por un tiempo prolongado. No creo que Siria desgraciadamente logre liberarse de presencia de tropas extranjeras en el futuro inmediato”, ha dicho.

Fuente: HispanTV Noticias

