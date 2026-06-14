Canciller iraní: Seguridad de la región no puede lograrse sin Irán

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán ha subrayado que la seguridad y la estabilidad de la región no pueden alcanzarse sin la participación de Irán.

“La experiencia del reciente conflicto [ataque estadounidense-israelí contra Irán] demostró que la seguridad regional no puede establecerse ignorando o marginando a Irán”, ha destacado este domingo el canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, durante una reunión con activistas y organizadores de manifestaciones populares del país.

Asimismo, ha sostenido que los países regionales van llegando a esta realidad que “la seguridad sostenible, el desarrollo económico y la estabilidad regional” solo es posible a la luz de la cooperación, el acuerdo y tener en cuenta los beneficios de todos los países de región, en concreto la República Islámica de Irán.

Araqchi ha dejado claro que la “nueva arquitectura de seguridad regional” requiere participación de todos los países de la región, basándose en “la cooperación colectiva”, un principio que Teherán ha promovido constantemente.

✊🏻 Hace 105 noches, miles de iraníes continúan saliendo a las calles para expresar su apoyo al Líder de la Revolución Islámica de Irán. Ondeando banderas de Irán, Palestina, Hezbolá, Yemen e Irak, los manifestantes reafirmaron su respaldo a la soberanía del país persa. pic.twitter.com/qybBu0uYbR — HispanTV (@Nexo_Latino) June 13, 2026

En cuanto a las manifestaciones populares durante los últimos tres meses en la mayoría de las ciudades iraníes, ha aseverado que el verdadero poder de Irán no fue únicamente su capacidad militar, sino también “la unidad nacional, la resistencia del pueblo y la participación consciente de la ciudadanía”.

Respecto a la reciente guerra impuesta estadounidense-israelí contra Irán, ha detallado que el pueblo iraní no se limitó a conseguir “éxitos tácticos y operativos en esta contienda”; también logró importantes avances estratégicos cuyas repercusiones pueden apreciarse en los equilibrios de poder tanto regionales como globales.

Al hacer alusión a las propagandas del enemigo en los medios para “formar en la opinión pública mundial una imagen de un Irán débil, aislado y vulnerable”, ha subrayado que los recientes acontecimientos desmontaron por completo esa imagen, dejando al descubierto la realidad del poder iraní.

📺Sorpresa mundial: así frenó Irán a dos ejércitos en 40 días



🔺El canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, lo dice claro: “Verdaderamente ganamos esta batalla contra EE.UU. e Israel”.

💪40 días resistiendo a la “súper potencia mundial”. 💥

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Ha manifestado que la participación del pueblo iraní en las manifestaciones populares transmitió un mensaje claro al mundo, resaltando que “frente a las presiones y amenazas, la nación iraní responderá con una mayor unidad y resistencia que en el pasado”.

Tras afirmar que la “unidad nacional” se considera uno de los factores del poder de Irán en la escena internacional, ha recalcado que el fortalecimiento de este respaldo popular contribuirá a incrementar “la capacidad de negociación y la eficacia de la diplomacia del país”.

El 28 de febrero, Israel y EE.UU. atacaron contra infraestructura civil y científica, así como la industria de los medios de comunicación, centros administrativos y vías económicas vitales.

En respuesta, Irán lanzó más de un centenar de oleadas de ataques contra objetivos estadounidenses en la región y contra blancos israelíes en la Palestina ocupada. Asimismo, bloqueó el estratégico estrecho de Ormuz al tránsito de buques petroleros y gaseros vinculados a sus adversarios y a los países que cooperaban con ellos. Esta situación llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a solicitar un alto el fuego con fines negociadores tras 40 días de conflicto, a principios de abril.

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