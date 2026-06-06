Irán: Nueva geometría del poder no se basa en debilitar la Resistencia

Un asesor del Líder de Irán ha aseverado que la nueva arquitectura del poder no se construirá sobre la base de debilitar la Resistencia.

Ali Akbar Velayati, el asesor para Asuntos Internacionales del Líder de la Revolución Islámica de Irán, en una serie de mensajes emitidos este sábado en su cuenta en X, ha reaccionado a las confesiones de los medios estadounidenses sobre la necesidad de que la Administración Trump alcance un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.

Al respecto, ha subrayado que la pesadilla antigua y el temor histórico de los teóricos occidentales sobre el ascenso del poder de Irán se han convertido ya en realidad, y se ha formado una nueva geometría de poder.

“La confesión de los medios occidentales (Reuters y The Guardian) sobre la necesidad de Trump de alcanzar un acuerdo temporal para reabrir el estrecho de Ormuz evidencia el fracaso de la doctrina de amenaza contra Irán y la victoria del poder de la resistencia”, ha resaltado.

Tras aseverar que los que se han dejado ilusionar por la “fantasía de la conciliación” en la región han cometido un error estratégico mayor, Velayati ha dejado en claro que “la nueva arquitectura de la geometría del poder no se construirá sobre la base del debilitamiento de la Resistencia heroica”.

El titular iraní ha agregado que el exceso de optimismo diplomático tiene un alto coste y que la paz duradera surge del equilibrio de poder, no de la ilusión de compromisos sin respaldo.

La República Islámica comenzó a aplicar controles mucho más estrictos sobre el estrecho de Ormuz después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara el 13 de abril un bloqueo naval ilegal contra buques y puertos iraníes, en violación de los términos de un alto el fuego declarado el 8 de abril tras una guerra de agresión estadounidense-israelí de 40 días contra el país persa, estallida el 28 de febrero.

Si bien Irán y Estados Unidos se han acercado a la finalización de un memorando para poner fin a la guerra impuesta, Teherán advierte que su paciencia tiene límites y que cualquier agresión contra el territorio del país recibirá una respuesta devastadora, que incluye la ampliación de las restricciones a la navegación en el estrecho de Ormuz y el estrecho de Bab el-Mandeb.

msm/tqi