Informe: Starlink, pieza clave en la guerra EEUU-Israel contra Irán

Un informe ha revelado que la red de satélites Starlink de SpaceX, presentada como infraestructura civil, fue clave en los ataques letales de EEUU e Israel contra Irán.

Según una reciente investigación de Reuters, basada en documentos del Pentágono y entrevistas con múltiples fuentes, la red de satélites Starlink de Elon Musk sirvió como columna vertebral operativa para los ataques con drones militares estadounidenses durante las guerras contra Irán en junio de 2025 y febrero de 2026.

El informe reveló que la red también sirvió como herramienta para la desestabilización política y los esfuerzos respaldados por Occidente para fragmentar la República Islámica.

En virtud de un acuerdo de 2023, SpaceX vende al Pentágono una versión específica para uso militar llamada Starshield. Estos terminales pueden conectarse tanto a los satélites comerciales Starlink como a una constelación independiente y más segura, también llamada Starshield.

Al comienzo de la guerra, Starlink ya era un componente fundamental de los ataques estadounidenses contra Irán. En las pruebas y los primeros despliegues, brindó soporte a varios sistemas, desde drones de ataque aéreo hasta embarcaciones de superficie no tripuladas utilizadas para misiones de espionaje y ataque marítimo.

Cuando Estados Unidos lanzó su agresión, los terminales Starshield se utilizaban en más de una docena de sistemas de drones.

La investigación de Reuters confirma que Starlink proporcionó transmisiones de vídeo en tiempo real y órdenes a las municiones merodeadoras LUCAS, obtenidas mediante ingeniería inversa a partir de los drones Shahed de Irán.

Miles de terminales Starlink introducidas de contrabando en Irán también complementaron el uso militar oficial.

Según el diario The Wall Street Journal, Estados Unidos introdujo de contrabando aproximadamente 6000 terminales Starlink en Irán solo en enero de 2026. La mayor parte de la compra realizada por el Departamento de Estado estadounidense de casi 7000 terminales en enero se financió con fondos desviados de iniciativas similares de “libertad en internet” para “ayudar a los activistas anti-régimen a eludir los cortes de internet en Irán”.

Se estima que entre 30 000 y 50 000 terminales Starlink han sido introducidas de contrabando en Irán desde 2022.

La implicación del gobierno estadounidense fue directa y deliberada, y, según se informa, el presidente Donald Trump estaba al tanto del contrabando de la tecnología de doble uso, que estaba guiando activamente drones letales hacia territorio iraní.

Los medios de comunicación occidentales presentaron el contrabando como un esfuerzo por apoyar la “libertad en Internet”.

Sin embargo, los documentos del Pentágono revisados ​​por Reuters revelaron que los mismos terminales se estaban utilizando simultáneamente como componentes de una red militar estadounidense.

Las autoridades iraníes confiscaron terminales y desplegaron dispositivos de interferencia en las principales ciudades para interrumpir las conexiones. El Ministerio de Inteligencia de Irán también advirtió que las terminales de Starlink se estaban utilizando para “espionaje electrónico y sabotaje”, calificándolas de “materiales contrarios a la seguridad”.

En enero de 2026, cuando estallaron disturbios con apoyo extranjero en Irán, el Wall Street Journal informó de que Estados Unidos había acelerado las entregas de Starlink.

Estados Unidos e Israel iniciaron una nueva ronda de agresiones aéreas contra Irán el 28 de febrero, ocho meses después de haber llevado a cabo ataques no provocados contra el país.

La Inteligencia iraní ha capturado a cientos de espías y hombres armados, así como ha desmantelado varias células terroristas, ligadas a la agencia de espionaje israelí (Mossad), tras los disturbios acaecidos en enero en el país y durante la reciente guerra de agresión estadounidense-israelí.

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