‘Nación iraní se mantiene firme y poderosa ante planes de EEUU e Israel’

El pueblo de Irán nunca ha permitido que los enemigos alcancen sus objetivos y ha frustrado cada intento de imposición, ha sentenciado el jefe del Parlamento iraní.

En declaraciones ofrecidas este lunes en la masiva movilización celebrada en Teherán, la capital, y otras ciudades del país para condenar las recientes acciones terroristas de Estados Unidos y el régimen israelí contra la nación iraní, el presidente de la Asamblea Consultiva Islámica de Irán (Mayles), Mohamad Baqer Qalibaf, ha destacado el poder y la grandeza del pueblo.

En este contexto, ha precisado que, hoy, la República Islámica se enfrenta a un enemigo que se encuentra en la cima de la riqueza, la fuerza y ​​el engaño, y está saqueando al mundo con la arrogancia y la crueldad que ejerce sobre las naciones y países del mundo.

“La querida y prudente nación de Irán lucha contra este enemigo simultáneamente en cuatro frentes económicos, cognitivos, psicológicos y militares impulsados por Estados Unidos y el régimen sionista y terrorista. Esta gran nación nunca ha permitido que el enemigo logre sus objetivos y ha impedido cualquier acción que este quiera imponerle en cualquier ámbito, incluyendo la guerra militar, económica, política y terrorista; la nación iraní se mantiene firme con orgullo y fuerza”, ha subrayado.

Refiriéndose a la situación de la región y los países del mundo, Qalibaf ha remarcado que Irán, gracias a su nación independiente y su poder, no se somete a la opresión y ha mantenido su independencia y dignidad.

Al respecto, ha aseverado que el objetivo principal y definitivo del régimen sionista y de Estados Unidos en la guerra de doce días fue el colapso y la desintegración de Irán, debido a su oposición a un Irán poderoso.

“Hoy, su problema es un Irán fuerte e independiente. Damos gracias a Dios Todopoderoso porque los defensores de Irán, es decir, las Fuerzas Armadas, con el apoyo unánime del pueblo, infligieron tal derrota al enemigo, al criminal Estados Unidos y al régimen sionista en la guerra de doce días”, ha agregado.

De este modo, ha reiterado que la presencia del pueblo en la escena ha actuado como un ‘hechizo’ frente a los planes de Estados Unidos y el régimen de Israel contra Irán, y que los enemigos cometieron un nuevo error de cálculo respecto a la nación iraní.

Tras enfatizar que las autoridades no escatiman ningún esfuerzo para restablecer la estabilidad económica del país, el presidente del Parlamento iraní se ha dirigido al presidente “orgulloso” de EE.UU., para luego declarar que “Trump, el apostador, nosotros, el pueblo iraní, te haremos frente”. “Cuidado con no cometer error de cálculo, ya que luego arrepentirse no resulta frutífero”, ha advertido Qalibaf.

Los funcionarios de seguridad iraníes informan que cientos de elementos han sido arrestados en diversas provincias en relación con los recientes disturbios, mientras que altos funcionarios señalan la participación extranjera, incluidos Estados Unidos e Israel, como responsables de convertir las protestas económicas en disturbios violentos.

msm/ctl/rba