Irán: Ningún país tiene derecho a injerir en asuntos de otros

Irán ha reclamado que la soberanía de los países es un principio básico del derecho internacional y nadie tiene derecho a injerir en los asuntos de otros países.

“La soberanía independiente de los países constituye un principio fundamental en el derecho internacional, y los asuntos internos de los países no se resolverán sino a través del consenso interno; pues, ninguna parte tiene derecho a injerir en los asuntos internos de ningún país”, ha enfatizado el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, en una conferencia de prensa conjunta mantenida este sábado en Teherán, capital persa, con su homólogo omaní, Badr al-Busadi.

Ha precisado que la República Islámica siempre se ha esforzado para arreglar y reforzar sus relaciones con los países de la región según el principio de buena vecindad, e impedir que los extranjeros siembren la divergencia entre los Estados de la zona.

Al respecto, ha elogiado el papel positivo y constructivo que Omán ha desempeñado como un mediador entre los países regionales con el fin de garantizar la estabilidad y la seguridad de la zona, así como, el rol del canciller del sultanato en las negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos, que desafortunadamente, condujo al estallido de la guerra en el pasado junio, según ha subrayado Araqchi.

En otra parte de sus declaraciones, el máximo diplomático iraní ha dejado en claro que Teherán y Mascate se oponen con cualquier plan que busca la desintegración de Yemen, y la región cree concretamente que no se debe dejar que el régimen sionista materialice sus objetivos para debilitar y desmantelar los países de la zona, ya que este proceso provoca la inestabilidad, la intranquilidad y las tensiones en la región.

“Nosotros defendemos la estabilidad y la integridad de Yemen y compartimos el mismo enfoque en cuanto a la necesidad de mantener la integridad de Somalia, Siria y otros países de la zona, y estamos en oposición a cualquier división y desintegración de los países, y consideramos este asunto como un complot sionista”, ha agregado.

Araqchi ha señalado que Irán continua con sus consultas al respecto con Omán y esto no significa intervenir en los asuntos de Yemen, que deberían ser resueltos por los mismos yemeníes, tal y como Siria, el Líbano y todos los países de la región deberían ser inmunes de cualquier injerencia e influencia foráneas.

El canciller de Omán llegó este sábado a Teherán para abordar con las autoridades iraníes diferentes temas bilaterales, además de los últimos acontecimientos en la región.

