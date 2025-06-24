Presidente de Irán a Catar: los iraníes defienden sus derechos legítimos

El presidente de Irán asegura que el ataque contra la base estadounidense en Catar solo responde a “la participación directa y abierta de EE.UU. en la agresión sionista” y no estuvo dirigido a Catar.

En una llamada telefónica con el emir de Catar, el sheij Tamim bin Hamad Al Thani, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha dicho que “el régimen sionista y sus seguidores se dieron cuenta de que Irán no era Gaza, Líbano o Siria para romper y alcanzar sus objetivos con varios ataques”.

“El pueblo iraní se pone de pie hasta el final y defiende sus derechos legítimos”, ha enfatizado Pezeshkian, este martes, en referencia al ataque de Irán con misiles contra el cuartel general de Estados Unidos en Asia Occidental, es decir la base militar de Al Udeid en Catar.

“Espero que usted y toda la gente del amigo y hermano de Catar acepten que el ataque con misiles de ayer fue simplemente una reacción a la participación de los Estados Unidos en la agresión militar del régimen sionista, y no imaginen que Irán estaba tratando de enfrentarte”, ha expresado el mandatario iraní.

Por su parte, el sheij Hamad Al Thani ha afirmado que la base estadounidense de Al Udeid no ha sido ni se utilizará para la acción contra Irán, ha recalcado que “Catar definitivamente evitará que cualquier acción de esta base contra el amigo y el hermano de Irán”.

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán lanzó el lunes ataques con misiles contra la base aérea estadounidense de Al Udeid en Catar.

La cantidad de misiles utilizados en el ataque del CGRI correspondió al número de bombas empleadas por Estados Unidos en su ataque contra las instalaciones nucleares iraníes.

La base Al-Udeid alberga el cuartel general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y representa el activo estratégico más importante del ejército terrorista estadounidense en la región de Asia Occidental.

ncl/hnb