Teherán no permitirá a EEUU que afecte lazos de Irán con sus vecinos

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha enfatizado que no permitirá al régimen de Israel que afecte sus buenas relaciones con los países de la región.

“Estamos firmemente decididos a no permitir que las acciones agresivas y las políticas malévolas de Estados Unidos y el régimen sionista contra Irán generen discordia y división entre nosotros y nuestros hermanos en la región”, ha afirmado Ismail Baqai, portavoz de la cancillería de Irán en un mensaje en su cuenta en X.

Ha explicado que los ataques con misiles de Irán contra la base estadounidense de Al Udeid, en Catar, se llevaron a cabo en el ejercicio del derecho legítimo de defensa, conforme al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y en respuesta a la agresión militar de Estados Unidos del 22 de junio de 2025 contra la integridad territorial y la soberanía nacional de Irán.

Baqai ha asegurado que “esta acción defensiva no debe interpretarse, bajo ninguna circunstancia, como un acto contra el país amigo y vecino, Catar”, ya que la República Islámica de Irán reafirma su compromiso con las sólidas y arraigadas relaciones de amistad con dicho país.

Irán siempre ha respetado y respetará el principio de buena vecindad con Catar y otros países vecinos, ha concluido el vocero persa.

Ismail Baqai ha hecho estas declaraciones un día después de que el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán lanzara ataques con misiles contra la base aérea estadounidense de Al Udeid en Catar.

La cantidad de misiles utilizados en el ataque de CGRI correspondió al número de bombas empleadas por Estados Unidos en su ataque contra las instalaciones nucleares iraníes.

La base Al Udeid alberga el cuartel general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y representa el activo estratégico más importante del ejército terrorista estadounidense en la región de Asia Occidental.

