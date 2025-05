Líder de Irán urge a musulmanes a no permitir que se olvide Palestina

El Líder de Irán urge a las naciones musulmanas a no permitir que se olviden los asuntos relacionados con Palestina y llama a enfrentar los crímenes de Israel.

Miles de trabajadores de todo Irán se han reunido con el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en Teherán, este sábado por la mañana.

“Las políticas malintencionadas que hoy en día se aplican en el mundo contra las naciones buscan hacer que se olviden los temas relacionados con Palestina. No se debe permitir eso; las naciones musulmanas no deben permitirlo. A través de rumores diversos, discursos distintos, la presentación de nuevos temas y asuntos sin relación ni sentido, intentan desviar la atención del tema de Palestina. No se debe permitir que las mentes se alejen de la cuestión palestina”, ha enfatizado el ayatolá Jamenei durante el encuentro.

El Líder ha alertado que los crímenes que el régimen sionista está cometiendo en Gaza y Palestina “no son cosas que puedan pasarse por alto. Todo el mundo debe enfrentarse a ellos”, ha insistido.

Conforme ha advertido el ayatolá Jamenei, “el pueblo oprimido de Palestina, la gente oprimida de Gaza, hoy no solo está enfrentándose al régimen sionista, sino también a Estados Unidos, y al Reino Unido”.

En este sentido, ha destacado que los estadounidenses apoyan y patrocinan al régimen de Israel en el verdadero sentido de la palabra. “Ahora bien, en el mundo de la política se dicen cosas, se pronuncian palabras que podrían dar la impresión contraria, pero esa no es la realidad del asunto”, ha dicho.

El Líder ha asegurado que “Palestina vencerá a los ocupantes sionistas” y el falso poder tiene un breve periodo de exhibición; brilla unos días pero está destinado a desaparecer, sin duda se irá, no hay duda de ello, ha puntualizado.

“Estas apariencias que se ven ahora, las acciones que llevan a cabo, los avances que logran en Siria y en otros lugares, no son señales de fuerza, sino señales de debilidad, y con la voluntad de Dios, causarán aún más debilitamiento”, ha señalado.

En este sentido, ha expresado su esperanza de que “el pueblo iraní y los pueblos creyentes vean con sus propios ojos ese día, el día de la victoria de Palestina sobre los agresores y usurpadores”.

Durante el encuentro, el Líder también ha rendido homenaje al presidente mártir iraní, Seyed Ebrahim Raisi, y ha subrayado la reapertura de un gran número de fábricas cerradas o semicerradas durante el gobierno del presidente mártir como uno de los honores de este querido mártir.

En el segundo mes del año en el calendario persa 1404 (del 21 de marzo de 2025 al 20 de marzo del 2026), designado por el Líder como el Año de la “Inversión para la Producción”, asisten al encuentro representantes de los trabajadores de más de 350 ciudades.

El trabajador es uno de los pilares fundamentales de la estabilidad de la sociedad

Conforme ha señalado el ayatolá Jamenei, el trabajador es uno de los pilares principales para la estabilidad y la continuidad de la sociedad, y constituye el capital esencial para hacer realidad el lema del año: “Inversión para la Producción”.

El Líder ha afirmado que el consumo de productos de fabricación nacional que beneficien a los trabajadores debe convertirse en una cultura.

Ha enfatizado que no se debe levantar la prohibición de importar productos que tienen similares nacionales. “¿Por qué debe levantarse esa prohibición? Si la calidad de los productos nacionales no es adecuada, debemos esforzarnos por mejorarla”, ha declarado.

