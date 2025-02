Formación del ‘Grupo de La Haya’: un nuevo desafío a la impunidad sionista

El Grupo de La Haya, formado por nueve países del Sur Global, busca responsabilizar a Israel por su violencia contra palestinos, con Sudáfrica liderando la iniciativa.

Por: Iqbal Jassat *

Al dar la bienvenida a la más reciente iniciativa de un grupo de nueve países del Sur Global, conocido como el Grupo de La Haya, que se ha comprometido a buscar la rendición de cuentas por la brutal y sangrienta devastación infligida por Israel sobre los palestinos, es igualmente alentador destacar la participación y el papel de liderazgo desempeñado por Sudáfrica.

Además del director del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica (DIRCO, por sus siglas en inglés), Zane Dangor, representantes de los gobiernos de Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Belice y Senegal se reunieron en La Haya hace unos días para lanzar formalmente este movimiento histórico.

Organizado por la Internacional Progresista (IP), una organización política global compuesta por activistas y organizaciones de todo el mundo, esta nueva formación ha sido descrita por Gandikota-Nellutla de IP como un grupo para “acción colectiva a nivel nacional, internacional y multilateral” con el fin de hacer cumplir el derecho internacional y proteger el derecho inalienable de los palestinos a la autodeterminación.

Nueve países se comprometieron el viernes a arrestar a #Netanyahu por la orden de la #CPI y a frenar la venta de armas a Israel debido a la situación en Gaza.#israelicrimeshttps://t.co/slS5B8hT5s — HispanTV (@Nexo_Latino) February 1, 2025

Sin embargo, en contraste con el silencio del sector de seguridad de Sudáfrica, en particular la Autoridad Nacional de Procesamiento (NPA, por sus siglas en inglés) y los halcones, que tienen un interés directo en apoyar la búsqueda de justicia del gobierno para los palestinos, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los territorios palestinos ocupados ha dado la bienvenida a la formación del Grupo de La Haya.

Francesca Albanese lo describió como “la mejor noticia” de una coalición de responsables políticos “en mucho tiempo”. “Hagámoslo realidad. Y sigamos creciendo”, escribió en una publicación en X, antes conocida como Twitter.

Siendo consciente de que la NPA aún no ha actuado decisivamente sobre una serie de quejas presentadas por diversos grupos de solidaridad con Palestina, incluidos Media Review Network (Red de Revisión de Medios), que exigen el arresto y castigo de los locales involucrados en el ejército genocida de Israel, se espera que el siguiente mensaje sea colocado en la pared de la oficina de la fiscal general de Sudáfrica, Shamila Batohi:

“La formación del Grupo de La Haya envía un mensaje claro: ningún país está por encima de la ley y ningún crimen quedará impune”, dijo el ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Ronald Lamola.

En el contexto de los desafíos legales de Sudáfrica ante la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ), es pertinente preguntarse por qué la NPA no ha logrado hacer responsables a los mercenarios-terroristas locales.

Que la NPA permanezca inmóvil y pasiva frente a los crímenes nacionales e internacionales es una contradicción directa con el ideal elevado al que el DIRCO se ha comprometido en el Grupo de La Haya.

La seriedad de propósito de las nueve naciones se subraya con el discurso del viceministro del DIRCO, Alvin Botes, en la Cumbre de Alto Nivel en La Haya, donde hizo hincapié en la necesidad de imponer sanciones económicas y diplomáticas a Israel en respuesta a sus violaciones del derecho internacional y crímenes de guerra genocidas en Gaza.

Recordó a la audiencia que, tras la histórica solicitud de Sudáfrica ante la CIJ, de conformidad con la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio contra Israel por su brutal asalto a los palestinos en Gaza, y una orden solicitando Medidas Provisionales para obligar a Israel a poner fin a sus actos genocidas en Palestina, el tribunal emitió tales órdenes, pero Israel se negó a acatarlas.

Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) votó abrumadoramente para respaldar la Opinión Consultiva de la CIJ, lo que resultó en una resolución para implementar medidas contra las violaciones del derecho internacional por parte de Israel.

Un componente clave de la resolución, que parece no haber registrado en el radar de Batohi, es que todos los Estados tienen la obligación de no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal de Israel en los territorios ocupados palestinos y de no prestar ayuda o asistencia en el mantenimiento de la situación creada por la presencia ilegal de Israel en los territorios palestinos ocupados.

Si estas decisiones son vinculantes para los Estados y sus respectivas instituciones encargadas de implementarlas, resulta escandaloso que la NPA y los halcones aún no hayan tomado medidas investigando a los individuos y organizaciones locales pro-Israel que se sabe son cómplices de los crímenes genocidas del régimen colonialista de asentamientos.

Es necesario recordarle a Batohi que parte de la Declaración de La Haya enfatizó la necesidad de garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves bajo el derecho internacional mediante investigaciones y enjuiciamientos adecuados, justos e independientes, ya sea a nivel nacional o internacional, y de garantizar justicia para todas las víctimas y la prevención de futuros crímenes.

¿No deriva la NPA su mandato del Artículo 179 de la Constitución? Claro que sí, y su mandato es claro:

“El Artículo 179(2) faculta expresamente a la autoridad procesal para iniciar procedimientos penales en nombre del Estado. La legislación exige que la Autoridad Nacional de Procesamiento ejecute su mandato sin temor, favoritismo ni prejuicio”.

Además, la Constitución de Sudáfrica también faculta a la NPA para llevar a cabo cualquier función necesaria incidental al inicio de los procedimientos penales en nombre del Estado.

Los movimientos de solidaridad de Sudáfrica en apoyo a la lucha por la libertad de Palestina y las formaciones más amplias de la sociedad civil, agraviadas por la pérdida de “vidas, medios de vida, comunidades y patrimonio cultural” debido a las “acciones genocidas de Israel en Gaza y el resto de los territorios ocupados palestinos”, tienen preocupaciones legítimas sobre el fracaso de la NPA para procesar a los cientos (si no miles) de sudafricanos involucrados activamente en el genocidio.

No requiere mucha investigación por parte de Batohi y su equipo para desenterrar las actividades criminales de los apoyadores locales de Israel y sus organizaciones en violación de la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) de diciembre de 2016, que reafirmó que “el establecimiento por parte de Israel de asentamientos en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Este, no tiene validez legal y constituye una flagrante violación del derecho internacional”.

La Declaración de La Haya deja claro que las normas legales violadas por Israel “incluyen ciertas obligaciones de carácter erga omnes que son, por su propia naturaleza, competencia de todos los Estados y, dada la importancia de los derechos involucrados, todos los Estados pueden tener un interés legal en su protección”

En su declaración, los pasos delineados por el Grupo de La Haya reflejan una creciente frustración en el Sur Global sobre lo que se percibe como los dobles raseros de Occidente respecto a la aplicación del derecho internacional.

Sin embargo, en el contexto local, la pregunta sigue siendo si la NPA responderá de manera positiva ahora que la pelota de La Haya ha caído en su campo para instituir y llevar a cabo procedimientos penales contra los habilitadores, financiadores y participantes sionistas de Sudáfrica en la amplia gama de crímenes de Israel.

* Iqbal Jassat es miembro ejecutivo de de Media Review Network (Red de Revisión de Medios), Johannesburgo, Sudáfrica.

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV.