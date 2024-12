Postura de Alemania sobre fallo de CPI revela profundos vínculos con el sionismo

La CPI emite órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, generando indignación entre líderes occidentales que han usado el tribunal para sus agendas políticas.

Por: Musa Iqbal *

La decisión histórica de la Corte Penal Internacional (CPI) de emitir órdenes de arresto contra los líderes del régimen israelí, Benjamín Netanyahu y su exministro de asuntos militares, Yoav Gallant, ha desatado indignación entre los líderes occidentales, quienes durante décadas han utilizado este tribunal con sede en La Haya para avanzar en sus agendas políticas.

Aunque las órdenes de arresto están plagadas de contradicciones evidentes, como la calificación del líder militar del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), Mohammed Deif, como “criminal de guerra” y la equiparación de los líderes de HAMAS con los criminales de guerra en Tel Aviv, estas órdenes siguen siendo significativas, ya que incluso las instituciones creadas por el mundo occidental no pueden ignorar la criminalidad del régimen sionista.

Pero ahora llega la verdadera prueba: ¿están los estados firmantes del Estatuto de Roma, que reconoce la autoridad del tribunal internacional con sede en La Haya, dispuestos a cumplir con su compromiso?

Muchos países han expresado a regañadientes su disposición a aceptar la decisión, como Canadá, Italia y los Países Bajos, entre otros. Sin embargo, algunos han sido más reacios, retirándose para “analizar” el veredicto emitido por la CPI.

Quizás el caso que merece mayor atención es el de Alemania, firmante del Estatuto de Roma y uno de los mayores aliados del régimen de Tel Aviv, responsable de la masacre de niños y profundamente cómplice del genocidio en Gaza.

Un portavoz del gobierno alemán, Steffen Hebestreit, declaró que le “resulta difícil imaginar” que se lleven a cabo arrestos “basados en esta decisión”, cuestionando por completo la autoridad y el fallo de la Corte.

Naturalmente, estas declaraciones han causado revuelo, y los periodistas han presionado a los funcionarios alemanes sobre cuál será realmente su postura respecto a la orden de arresto de la CPI, que tardó más de seis meses en materializarse.

La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, cuando se le insistió sobre la ejecución de las órdenes, retrocedió.

“Como he dicho, respetamos la ley y la legislación a nivel nacional, europeo e internacional, y por eso ahora estamos analizando exactamente qué significa esto para nosotros en cuanto a su implementación en Alemania”, declaró.

No hizo comentarios sobre si Alemania cumplirá con las órdenes de arresto, a pesar de estar obligada como firmante del Estatuto de Roma, algo que Hebestreit mencionó expresamente.

Alemania ha sido uno de los patrocinadores europeos más firmes de la entidad sionista, especialmente en medio de la actual guerra genocida en Gaza, negándose a detener las ventas de armas al régimen de Tel Aviv.

Una y otra vez, a lo largo de las décadas, Alemania ha atribuido su apoyo incondicional al régimen israelí a sus propios crímenes de la era nazi contra el pueblo judío en las décadas de 1930 y 1940.

Alemania afirma que su apoyo al régimen sionista está motivado por su propia culpa.

Pero esto es una distorsión total de la verdad. El hecho es que el régimen nazi alemán fue un colaborador directo del movimiento sionista desde los primeros días del gobierno nazi en Alemania.

De hecho, mientras la mayoría de las organizaciones judías fueron prohibidas, el único grupo autorizado a existir legalmente fue el movimiento sionista alemán, bajo diversas iniciativas.

Para los no iniciados, una alianza entre el movimiento sionista y el régimen nazi parece completamente contradictoria. Pero cuando se observan los intereses materiales tanto del movimiento sionista como del Tercer Reich, las motivaciones se vuelven bastante claras y evidentes, y se materializan en el infame Acuerdo Haavara, firmado por la Zionistische Vereinigung für Deutschland (Federación Sionista de Alemania) y el Ministerio de Economía del Reich alemán en agosto de 1933.

El acuerdo es bastante simple: a cambio de permitir que los inmigrantes judíos (particularmente aquellos leales a la doctrina sionista y algunos de los más ricos —lo que indica que nunca se trató de moralidad, sino de preservar intereses de clase dentro del sionismo—) abandonaran Alemania de forma segura, el régimen nazi ayudaría a transferir a la población judía a territorios palestinos, acelerando la expulsión de los palestinos indígenas de una tierra donde ya eran perseguidos por una creciente población sionista y el colonialismo británico.

El régimen nazi recibió enormes beneficios materiales por este acuerdo. Las organizaciones judías estaban llevando a cabo boicots mundiales contra el régimen alemán en ese momento, debido a las leyes nazis que perseguían a la población judía en Alemania.

El régimen nazi vio esto como una amenaza mayor, ya que creaba las condiciones para un aislamiento económico en un mundo posterior a la Primera Guerra Mundial. La colaboración abierta con el movimiento sionista permitió al régimen nazi esquivar las acusaciones de antisemitismo, y, además, confundió peligrosamente el antisionismo con el antisemitismo, una defensa que el régimen sionista utilizaría hasta el día de hoy.

Además, el gobierno alemán pudo implementar más acuerdos económicos bajo Haavara, lo que resultó en un nuevo mercado alemán en las tierras palestinas ocupadas por los británicos.

El acuerdo mejoró materialmente un régimen nazi ampliamente boicoteado, al tiempo que sentaba las bases para la colonización sionista de Palestina. El traspaso de riquezas fue citado y celebrado con alegría en los medios sionistas controlados en Palestina ocupada.

Avancemos 91 años. El gobierno alemán, que ha promulgado leyes que consideran “antisemita” cualquier crítica al régimen israelí, vuelve a recurrir a sus raíces nazis.

Hebestreit, citado en The Telegraph, declara que “es consecuencia de la historia alemana que compartimos relaciones únicas y una gran responsabilidad con Israel”.

Esto es completamente cierto, pero no en el contexto en que lo utilizan para engañar al público. Alemania no está desafiando las órdenes de arresto de la CPI por vergüenza de sus crímenes nazis. Más bien, funcionalmente, es la misma dedicación al movimiento sionista que Alemania declaró en 1933, no solo para evadir las acusaciones de antisemitismo, sino también para seguir obteniendo miles de millones de dólares por sus exportaciones al régimen de ocupación sionista.

Negarse a ejecutar las órdenes de arresto de la CPI significa que Alemania puede seguir enviando armas al régimen sionista. El mes pasado, Alemania aprobó la venta de más de $100 000 000 en armas al régimen israelí. Algunos investigadores sugieren que Alemania exporta casi el 30 % de las armas enviadas al régimen de ocupación.

Alemania se encuentra en una situación particularmente precaria debido a su estrecha alianza con Estados Unidos. La insistencia estadounidense en cortar las importaciones de energía de Rusia, así como la participación de EE.UU. en el bombardeo del gasoducto Nord Stream II, ha afectado drásticamente la economía alemana.

El peligro económico debido a este compromiso llevó al colapso del gobierno alemán a principios de este mes. Sin embargo, Estados Unidos alienta a sus aliados (más bien, sus proxies) a seguir armando la ocupación israelí.

El camino por delante, ciertamente, va en ambas direcciones. Las compras alemanas de equipos de vigilancia y defensa militar israelí, como el sistema de defensa antimisiles Arrow-3 (Flecha-3), han llamado la atención de las organizaciones de solidaridad con Palestina. También hay documentación que indica que la policía alemana ha adquirido el infame software Pegasus de Israel para espiar a sus propios ciudadanos.

Reconocer las órdenes de arresto de la CPI significaría que las importaciones y exportaciones de armas se detendrían de golpe.

En efecto, la renuencia del gobierno alemán a ejecutar las órdenes de arresto de la CPI no tiene sus raíces en ningún sentido de “moralidad”. Este es un argumento para ganarse la simpatía de los liberales occidentales que aún no ven la huella masiva de sus propios gobiernos en el genocidio en Gaza.

La raíz de la decisión, como suele ocurrir en el contexto del imperialismo, es el dinero. Alemania está motivada exclusivamente por su rol como agente menor en el imperialismo estadounidense, con la esperanza de hacer dinero rápido mientras sus amos en EE.UU. destruyen su propia infraestructura energética.

La negativa a hacer cumplir una orden judicial ya de por sí ineficaz, que ataca a dos líderes del régimen israelí y no a la cuestión del sionismo en sí, es simplemente una muestra más de la conducta habitual del gobierno alemán durante más de 90 años.

El infame acuerdo Haavara sigue vigente hoy, no en su contexto original, pero tampoco demasiado lejos de ello. La postura de Alemania sobre las órdenes de arresto de la CPI contra Netanyahu y Gallant revela profundos lazos con el sionismo, originados en el acuerdo Haavara.

* Musa Iqbal es un investigador y escritor con sede en Boston, especializado en política interna y externa de Estados Unidos.