Asfura lidera presidenciales en Honduras; Libre desconoce resultados

El conteo de las elecciones generales en Honduras del 30 de noviembre entra en su recta final con retrasos, denuncias y sin un claro vencedor.

Según ha informado la emisora HRN, Asfura, el candidato del conservador Partido Nacional, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, mantiene una ligera ventaja con el 40,53 % del casi el 99 % votos escrutados.

Su principal rival, el centroderechista Salvador Nasralla, aspirante del Partido Liberal, le sigue con 39,16 % de los votos. Por su parte, la candidata del oficialista Rixi Moncada del partido Libertad y Refundación (Libre), cuenta con el 19,32 % de apoyos.

Nasralla reiteró el lunes su queja por los problemas técnicos en el conteo de votos describiéndolo como el “robo” de las elecciones.

“Esto es un fraude. Están manipulando el sistema, el Partido Nacional sacó a nivel nacional un 20 por ciento de votos reales menos que el Partido Liberal (PL). Esto es un robo. Nuestra gente que está trabajando en contingencias en este momento se siente impotente”, aseguró en una nota divulgada en su cuenta en X.

Dijo también que el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) se ha caído dos veces a lo largo de la jornada, la última de ellas a las 19.20 horas (hora local) cuando estaban "entrando de nuevo" las actas de los departamentos de Cortés y Atlántida.

El candidato acusó a la “corrupta compañía ASD”, empresa responsable del sistema de transmisión, de desconectar el sistema cuando él encabeza el recuento para posteriormente volverlo a “ajustar para que en Cortés, Atlántida y Yoro, los votos que vienen para el Partido Liberal pasen al Partido nacional y viceversa”.

Afirmó que ya no aceptaría los resultados y pidió conteo voto por voto solo en actas de las regiones que han registrado un patrón de fraude, entre ellas los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Copán y Santa Bárbara.

Mientras tanto, el gobernante partido Libre adelantó que desconocerá los resultados y llamó a sus militantes el 13 de diciembre “a movilizaciones, asambleas locales y departamentales, protestas, paros y plantones”, en lo que llamó una “asamblea extraordinaria de la dignidad nacional”.

Desde el viernes el escrutinio estuvo paralizado generando mucha suspicacia entre los ciudadanos, los cinco partidos que participan en la contienda y observadores nacionales e internacionales. El domingo por la noche se restableció el sistema de divulgación de resultados, pero se ha registrado altibajos.

msm/ncl/tqi