Guatemala avanza muy poco en 2025, de acuerdo con las expectativas

Guatemala cierra el año con tensiones entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, persecución a defensores de derechos humanos y presupuesto histórico.

El 2025 cierra para Guatemala un periodo convulso en varios aspectos. En el tema político judicial, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y la fiscal general del Ministerio Público siguen enfrascados en una guerra sin tregua para anularse del poder mutuamente; tan es así que el mandatario le pidió a la Organización de Estados Americanos una comisión para verificar la situación mientras acusaba a la fiscal y a jueces corruptos de perpetrar un golpe de Estado.

En 2025 la seguridad volvió a deteriorarse; en los primeros ocho meses del año se registraron 2,154 homicidios (enero–agosto 2025), 338 más que en el mismo período de 2024, según consolidaciones de la Policía Nacional Civil (PNC). La tasa interanual reportada llegó a 17.65 homicidios por cada 100,000 habitantes, mostrando una tendencia al alza vinculada, según analistas y el mismo Ministerio de Gobernación, a disputas entre pandillas y a la expansión de grupos del crimen organizado en rutas de tránsito.

Un acontecimiento que movió las fibras del sistema penitenciario fue la fuga de 20 pandilleros de máxima peligrosidad, de los cuales 15 siguen prófugos, lo que le costó el puesto a la cúpula de la cartera del interior; en el tema de niñez, la asignatura sigue pendiente, así como en el de desarrollo humano.

Respecto a derechos humanos, el presidente Arévalo realizó un acto público de reconocimiento y disculpa por desapariciones forzadas ocurridas en 1989, cumpliendo órdenes de la Corte Interamericana, además de impulsar un sistema de protección a defensores de derechos humanos. Sin embargo, la persecución contra la prensa sigue siendo una constante; jueces corruptos continúan dinamitando la libertad de expresión y de prensa.

En materia económica, los informes del Banco de Guatemala indicaron una recuperación moderada: el PIB real creció alrededor de 3.5% interanual.

Las remesas mantuvieron a flote la economía del país. De acuerdo a cifras del banco central, se recibieron en promedio 67 millones de dólares al año, un 20% del Producto Interno Bruto (PIB) y un 19% de incremento en relación al 2024.

Para concluir el 2025 cabe destacar que durante todo el año se realizaron decenas de manifestaciones propalestina encabezados por la Asociación Palestina en Guatemala y por activistas guatemaltecos por la causa apoyándolos.

Miguel Salay, Ciudad de Guatemala.

zmo/hnb