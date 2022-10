OTAN inicia ejercicios nucleares en medio de tensiones con Rusia

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha comenzado este lunes los ejercicios de disuasión nuclear en Europa con la participación de 14 países.

Las maniobras, denominadas ‘Steadfast Noon’, se llevarán a cabo hasta 30 de octubre y en ella tomarán parte unas 60 aeronaves de diversos tipos, incluyendo cazas de cuarta y quinta generaciones, aviones de reconocimiento, aviones cisterna y bombarderos estratégicos B-52, de acuerdo a un comunicado de la Alianza Atlántica.

Los vuelos se efectuarán sobre Bélgica, que acoge el simulacro, el mar del Norte y el Reino Unido, pero no se utilizarán armas de fuego real.

Según el bloque militar occidental, se trata de una actividad de entrenamiento rutinario que no está vinculada con ningún evento paralelo.

“Este ejercicio ayuda a garantizar que la disuasión nuclear de la Alianza siga siendo segura y efectiva”, declaró la portavoz de la OTAN, Oana Lungescu.

Se informa que estos ejercicios se realizarán a unos mil kilómetros de Rusia, mientras que esta última en reiteradas ocasiones ha alertado de la amplia presencia de la Alianza Atlántica cerca de sus fronteras.

La OTAN como organismo carece de su propio arsenal nuclear, pero tres de sus miembros lo tienen: EE.UU., el Reino Unido y Francia. Las dos naciones primeras no descartan un posible uso de la protección masiva ante una presunta amenaza rusa, sin embargo, Francia se aleja del bloque y rechaza usar armas nucleares en al ámbito de la crisis ucraniana.

No obstante, parece que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, no entiende el riesgo del agresivo nuclear, es que hace poco pidió al bloque militar que lanzara un ataque preventivo contra Rusia

Por su parte, Occidente no deja de echar leña al fuego; los medios occidentales no vacilan en afirmar que Rusia realizará pruebas nucleares en la frontera con Ucrania. A su vez, desde Moscú, instan a no aprovechar la situación para promover la retórica atómica y señalan que no quieren participar en esta escalada.

