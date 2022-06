OTAN estima que podría expulsar a Rusia de Ucrania con armas letales

La OTAN cree que podría eliminar la presencia rusa en Donbás, enviando armas más letales a Ucrania, pero aún evita participar directamente en la disputa.

“Los ucranianos se están defendiendo valientemente de los invasores rusos. Aunque la lucha en Donbás está siendo librada por Rusia. [...] Con armas más modernas, aumenta la probabilidad de que Ucrania pueda expulsar a las tropas de [presidente ruso, Vladimir] Putin de Donbás”, aseguró el sábado el líder de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, en una entrevista con el diario alemán Bild.

Stoltenberg dijo que la OTAN seguirá apoyando a Ucrania, pero no enviará a sus militares al campo de batalla, ya que no forma parte del conflicto. “Estamos ayudando al país, pero no enviaremos fuerzas de la OTAN a Ucrania”, recalcó.

La Alianza Atlántica proporciona al país eslavo armamentos de diferentes tipos, desde los antiguos de la era soviética; hasta los sofisticados Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS, por sus siglas en inglés) que EE.UU. dice que están en camino de Kiev, por lo que Putin ha amenazado con golpear lo nunca atacado, si llega a manos de fuerzas ucranianas.

Desde el punto de vista del Kremlin, la continua entrega de armas por parte de los países occidentales a Ucrania, por un lado, prolongará el conflicto, y por el otro, obstaculizará las conversaciones entre Moscú y Kiev para solventar el conflicto, pues cuanto mayor sea el alcance de las armas enviadas a Ucrania por Occidente, más lejos empujarán a Rusia a la línea de amenaza de los neonazis, aseguró en su día el canciller ruso, Serguéi Lavrov.

Aun con todo, la máxima autoridad de la OTAN recalcó que no están dispuestos a dar el brazo a torcer sea el escenario que sea. Es más, aseguró que, a pesar de la crisis global provocada por el conflicto en Ucrania, el mundo debe prepararse para una guerra larga.

“Aseguraremos el territorio de la Alianza por tierra, mar y aire. Este es un mensaje claro a Moscú para que no haya malentendidos sobre nuestra preparación”, precisó Stoltenberg además de aclarar que la OTAN ya no ve a Rusia como un socio, sino una amenaza para la seguridad, la paz y la estabilidad.

Rusia ha asegurado en repetidas ocasiones que no soporta las provocaciones y las actividades expansionistas de la OTAN hacia el este, en particular, Ucrania, país que comparte fronteras con Rusia. Una de las razones por las que el gigante euroasiático, según afirma el Kremlin, decidió iniciar la operación militar en el territorio ucraniano.

nrl/ctl/mrg