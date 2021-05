Irán rechaza cualquier “acuerdo preliminar” en diálogos nucleares

Irán descarta la posibilidad de lograr cualquier acuerdo preliminar con las cinco potencias durante los diálogos en curso en Viena para salvar el pacto nuclear.

“En la circunstancia actual, no existe tal cosa como un acuerdo preliminar y no se llegará a ningún acuerdo a menos que todo esté acordado”, ha subrayado este lunes el portavoz de la Cancillería iraní, Said Jatibzade, en una conferencia de prensa semanal en Teherán, la capital, celebrada por videoconferencia.

Sus comentarios se producen mientras las delegaciones de Irán y los países firmantes del acuerdo nuclear de 2015, es decir, el Reino Unido, Francia, Rusia, China Y Alemania —salvo Estados Unidos que abandonó unilateralmente el pacto en 2018— trabajan desde el principio del mes pasado en Viena (Austria) para volver a encarrilar el convenio, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés).

Los diálogos buscan allanar el camino para el retorno de EE.UU. al pacto. Las autoridades iraníes han recalcado en reiteradas ocasiones que Teherán volverá a cumplir plenamente con los compromisos adquiridos en el pacto nuclear —parte de los que redujo en respuesta a la salida de Washington del pacto—cuando EE.UU. retire todas las sanciones antiraníes reimpuestas en 2018.

En cuanto a las conversaciones, Jatibzade ha dicho que ha habido avances y diferencias en distintos aspectos de los diálogos.

Ha detallado que el principal negociador de Irán, Seyed Abas Araqchi, se reunió con diplomáticos europeos el domingo y decidió acelerar la conclusión de los trabajos de los tres grupos de trabajo que se formaron para abordar diferentes problemas relacionados con la reactivación del PIAC.

Ha agregado que buena parte de los desacuerdos sobre el borrador del acuerdo se ha solucionado, pero lo que queda por resolverse también es significativo.

Sobre una fecha límite establecida por Irán para la eliminación de las sanciones de Estados Unidos, el vocero de la Diplomacia persa ha dicho que ha habido conversaciones para extender el plazo si las negociaciones siguen avanzando en el camino correcto.

Irán no permitirá inspecciones más allá del Acuerdo de Salvaguardias

Irán detuvo en febrero del año en curso la implementación del Protocolo Adicional del Tratado de No Proliferación (TNP) nuclear, que permite inspecciones sin previo aviso a las instalaciones nucleares en el marco de una ley aprobada por el Parlamento iraní para obligar a EE.UU. a levantar todas las sanciones en su contra.

Sin embargo, en un gesto de buena voluntad en apoyo de la diplomacia, Teherán llegó a un acuerdo con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), según el cual continuaría usando cámaras para grabar información en sus centrales nucleares durante tres meses, pero retendría la información exclusivamente. Si EE.UU. sigue sin levantar los embargos dentro de ese plazo, Irán, a su vez, eliminará para siempre las grabaciones.

En respuesta a una pregunta sobre si Irán está dispuesto a prorrogar el plazo de tres meses acordado con la AIEA, Jatibzade ha dejado en claro que incluso si se logra tal acuerdo, la agencia no podrá realizar inspecciones con poca antelación más allá del Acuerdo de Salvaguardias, ya que Teherán ya ha suspendido la implementación voluntaria del Protocolo Adicional.

Ha agregado que las imágenes grabadas se pueden eliminar al final del plazo de tres meses, o el acuerdo se puede extender por un mes más o menos.

A mediados de marzo, el director general de la AIEA, Rafael Grossi, alabó la buena voluntad de Irán e instó a los firmantes del acuerdo nuclear a aprovechar la oportunidad de tres meses ofrecida por Irán para salvar el pacto.

ftm/rba