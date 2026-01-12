Israel arrecia violación de tregua: lanza 25 ataques al sur de Líbano

Israel lanzó el domingo al menos 25 ataques contra siete municipios del sur de Líbano, intensificando la violación de la tregua vigente desde noviembre de 2024.

El ejército israelí emitió una orden de evacuación en el pueblo de Kafr Hatta, en el distrito de Sidón. Una hora después, cayeron dos bombas sobre la zona señalada, lo que provocó heridas leves a una persona, según el diario libanés L’Orient-Le Jour. La aviación israelí lanzó otros tres proyectiles que no explosionaron, agregó el medio.

En el lugar atacado se asientan al menos diez edificios en los que viven más de 600 personas y ya había sido blanco de bombardeos israelíes el pasado lunes cuando fue lanzado un proyectil que no detonó.

Las fuerzas israelíes también bombardearon la región de Al-Mahmudiyeh, en el distrito de Yezín, así como en Wadi Borghoz, en el distrito de Hasbaya. Más tarde, aviones de combate del régimen sionista atacaron de nuevo Al-Mahmudiyeh, Burj (Nabatiye), y la localidad de Al-Qatrani, en el distrito de Yezín.

Posteriormente, se registraron agresiones militares en Yabur (Yezín) y sobrevuelos sobre Nabatiye, Tal el Rihan y la región de Iqlim el Tufa. Los informes no dan cuenta, hasta el momento, de víctimas mortales.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades y equipos del movimiento de resistencia Hezbolá, lo cual, a su juicio, no viola el pacto. Mientras que el Gobierno libanés y el propio movimiento libanés han denunciado los ataques israelíes y han recibido el respaldo de Naciones Unidas.

El acuerdo firmado entre Israel y Hezbolá contempla, además de un alto el fuego, el retiro de ambas partes del sur de Líbano. Sin embargo, el ejército israelí ha mantenido cinco puestos en esta región libanesa

