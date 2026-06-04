Congresista republicano: la gente está cansado de la guerra con Irán

Un congresista republicano que votó a favor de una resolución para limitar las facultades de guerra de Trump afirmó que el pueblo está cansado por la guerra con Irán.

Tom Barrett, uno de los cuatro representantes republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que votaron a favor de una resolución para limitar las facultades de guerra de Trump defendió su voto afirmando que el pueblo estadounidense está cansado y frustrado por la guerra con Irán.

El representante republicano en el Congreso respondió a una pregunta sobre hasta qué punto los habitantes de su distrito electoral se han visto afectados y perjudicados por las consecuencias de este conflicto. En declaraciones a la cadena estadounidense CNN, señaló: “Creo que la gente está, sin duda, frustrada y decepcionada”.

Barrett, quien representa un distrito electoral clave y altamente competitivo en Michigan, subrayó que su decisión de apoyar esta resolución fue el resultado de “diversas consideraciones”, aunque reconoció que comprende plenamente el impacto que esta guerra tiene sobre los ciudadanos de su circunscripción.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la noche del miércoles una resolución destinada a obligar al presidente del país, Donald Trump, a retirar a las fuerzas armadas estadounidenses de la guerra con Irán.

Los legisladores aprobaron la medida por 215 votos a favor frente a 208 en contra, después de que cuatro representantes republicanos decidieran respaldarla.

⚠️Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba una resolución para poner fin a la guerra con Irán



🔴La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó finalmente una resolución sobre los poderes de guerra relacionados con el conflicto con Irán, con 215 votos a favor y 208 en contra. pic.twitter.com/AynPgIpskT — HispanTV (@Nexo_Latino) June 3, 2026

Según CNN, mientras Barrett votó a favor de la resolución, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, argumentó que limitar las facultades del presidente en medio de negociaciones podría resultar “peligroso”.

Cuando CNN planteó esta cuestión al representante de Pensilvania Brian Fitzpatrick, este defendió su voto y sostuvo que se ajustaba al marco legal vigente.

“Existe una ley aprobada. Sinceramente, no entiendo qué tiene esto de complicado. Lleven el asunto al Congreso, debátanlo en función de su naturaleza y contenido, y después sométanlo a votación. Así es exactamente como debe funcionar el sistema”, declaró Fitzpatrick, refiriéndose a la Ley de Poderes de Guerra.

Por su parte, Thomas Massie, representante del estado de Kentucky y crítico desde hace tiempo de Trump por iniciar una guerra sin autorización del Congreso, afirmó tras la votación del miércoles: “La gente está cansada de esta situación. Está cansada de pagar cinco dólares por galón de gasolina y seis dólares por galón de diésel; está cansada de no poder permitirse fertilizantes en Kentucky”.

Añadió además que esta votación “envía un mensaje claro de que la Cámara de Representantes, como institución que representa al pueblo estadounidense, está cansada de esta guerra”.

La decisión de cuatro republicanos de apoyar la resolución, que da un revés a las intenciones de Trump, fue una reprimenda a la estrategia bélica del presidente.

Ahora la resolución debe pasar por el Senado y obtener una mayoría para ser enviada a la Casa Blanca, donde Trump debe decidir si aprueba o veta la iniciativa.

Sus promotores denuncian que Trump ordenó la ofensiva contra Irán sin el visto bueno del Legislativo. Según la Constitución estadounidense, solo el Congreso está facultado para declarar la guerra.

Estados Unidos y el régimen israelí lanzaron una guerra de la agresión el 28 de febrero, lo que provocó una represalia iraní a gran escala con misiles y drones contra objetivos israelíes y activos militares estadounidenses en toda la región.

Esta agresión también ha llevado a Irán a comenzar a ejercer un control estricto sobre el tránsito a través del estratégico estrecho de Ormuz.

Esta decisión ha causado conmoción en los mercados energéticos mundiales, incluyendo Estados Unidos, donde el aumento de los precios de la energía ha ido erosionando los ya bajos niveles de popularidad de Trump.

hnb