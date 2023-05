Hacen llamado para erradicar abuso sexual en prisiones de EEUU

La Justicia de EE.UU. arremete contra el sistema penitenciario del país y pide que erradiquen de inmediato el abuso sexual rampante en las prisiones federales.

“El abuso sexual en las prisiones federales de Estados Unidos debe ser erradicado”, insistió el martes la Fiscal General Adjunta de Estados Unidos, Lisa O. Mónaco, en una reunión de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) en un centro de capacitación en Aurora, Colorado, que fue el primer encuentro de funcionarios penitenciarios para abordar y capacitar sobre el tema.

Se trata de la primera conferencia de los directores de 122 prisiones federales de EE.UU. desde que la agencia estadounidense de noticias The Associated Press (AP) publicó un informe de investigación que revela las fallas profundas, no reportadas previamente, dentro de la BOP, la agencia de aplicación de la ley más grande del Departamento estadounidense de Justicia.

En aquel entonces, la AP reveló que, en la prisión de Dublín en California, los funcionarios y empleados depredadores se aprovecharon de los prisioneros desafortunados y el encubrimiento de su mala conducta por parte de sus compañeros de trabajo solo había agravado la situación.

Según el informe, la actividad sexual ilegal en este centro penitenciario, que en gran medida se mantuvo fuera de la vista del público durante años, había empeorado la cruel situación.

En este sentido, el exdirector de la prisión de Dublín fue condenado por obligar a los prisioneros a posar desnudos en sus celdas y abusar de ellos. El exdirector fue uno de varios empleados acusados de abuso sexual de reclusos de la prisión de Dublín. El capellán de la prisión también fue condenado.

Para abordar el problema, pronto se desplegarán equipos de expertos y funcionarios en las cárceles de mujeres en todo el país norteamericano para hacer un seguimiento de los cambios realizados en el sistema penitenciario inhumano de Estados Unidos el otoño pasado.

Los equipos entrevistarán tanto al personal penitenciario como a los reclusos, indicó Mónaco para luego agregar que “los empleados de las prisiones tienen control total sobre los reclusos, y no existe ningún escenario en el que un recluso pueda dar su consentimiento para la actividad sexual porque la ley penitenciaria prohíbe cualquier tipo de actividad sexual entre un funcionario de la prisión y un recluso”.

El Inspector General del Departamento de Justicia de EE.UU., Michael Horowitz, quien dirigió la investigación en el caso de la prisión de Dublín, dijo que las denuncias de abuso sexual son un problema recurrente en las prisiones federales de Estados Unidos, y admitió que hacer cambios en el sistema penitenciario estadounidense no será fácil, que cualquier cambio institucional importante llevará tiempo.

EE.UU. es el país con mayor población penitenciaria en el mundo. Unos 2,3 millones de personas habitan en las cárceles federales y estatales del país.

Sin embargo, la gran inquietud surgida en los últimos años no es solo el alto número de presos, sino también el ambiente violento que se vive en los centros penitenciarios en el país norteamericano.

