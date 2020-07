Trump: Bolton debe pagar un precio muy alto por violar la ley

El presidente de EE.UU. reitera que su exasesor de Seguridad Nacional John Bolton pagará un “alto precio” por ventilar los secretos de la Casa Blanca.

“Bolton violó la ley, al divulgar información clasificada (en volúmenes masivos). Debe pagar un precio muy alto por esto, como otros lo han hecho antes que él. ¡Esto nunca debería volver a suceder!”, indicó el sábado Donald Trump en la red social Twitter.

El mandatario hizo estas declaraciones luego de que un tribunal federal estadounidense, pese a las protestas de la Casa Blanca, permitiera a Bolton publicar su libro en el que acusa a Trump de no tener la capacidad necesaria para desempeñar el cargo.

Trump dijo que está de acuerdo sobre la definición que se ha hecho de Bolton, “un hombre despreciable que falló en su deber de proteger a EE.UU.”, destacando que jamás deberían haberle permitido servir en el Gobierno.

El presidente afirmó que a Bolton le gusta “lanzar bombas” contra las personas y matarlas, pero ahora “se lanzarán bombas contra el exasesor de Seguridad Nacional”.

Asimismo, consideró que, con el libro ya entregado y filtrado a muchas personas y a algunos medios de comunicación, el aludido tribunal nada podría haber hecho para detenerlo.

El libro de Bolton, titulado The Room Where It Happened: A White House Memoir (La habitación donde sucedió: un recuerdo de la Casa Blanca), cuya salida a la venta está programada para el próximo 23 de junio, retrata al presidente como un inepto que suplicó a China que le ayudase a ser reelegido en las elecciones, previstas para el 3 de noviembre, entre muchas otras polémicas afirmaciones.

El exasesor describe a Trump como un “presidente para el que ser reelegido era lo único que importaba, incluso si eso significaba poner en peligro o debilitar a la nación”.

También, revela en el libro que el presidente norteamericano, alegando que Venezuela “es parte de EE.UU.”, describió como “genial” invadir al país suramericano.

