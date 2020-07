Mitin de Trump en plena pandemia de COVID-19 y ola de protestas

Trump reactiva su campaña electoral con un mitin multitudinario en un espacio cerrado en EE.UU. en plena pandemia de COVID-19 y ola de protestas en el país.

Según informes, mientras el país norteamericano vive una grave crisis por la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la enfermedad COVID-19, y masivas protestas antirracistas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reactiva este sábado su campaña electoral con un mitin en la ciudad de Tulsa, en el estado de Oklahoma.

“Ya se están formando largas filas y multitudes en Tulsa. Mi campaña no ha empezado todavía. ¡Empieza la noche del sábado en Oklahoma!”, expresó el mandatario norteamericano en un mensaje publicado el viernes en su cuenta de Twitter.

El mitin de la campaña electoral del actual presidente de EE.UU. se realiza esta jornada en un estadio con capacidad para 19 mil personas que la campaña de Trump planea llenar por completo.

Tal medida ha provocado diversas críticas, entre ellos, el diario local Tulsa World advirtió que este mitin en una ciudad que está viviendo una fuerte tensión por las masivas manifestaciones antirracistas puede empeorar la situación sanitaria en un estado que también está en pleno pico de contagios de la COVID-19.

La ciudad de Tulsa fue la sede de una de las peores masacres de afroamericanos de la historia, cuando en 1921 unos 300 negros fueron matados por grupos blancos. Por otra parte, el mitin de Trump coincide con la conmemoración del 155.º aniversario de ‘Juneteenth’ o la liberación de los últimos esclavos negros en 1865 y la abolición de la esclavitud que se realizó el viernes.

El asesinato del afroamericano George Floyd, el pasado 25 de mayo, por un policía blanco, hizo que el mencionado aniversario fuera diferente a los de años anteriores.

En este contexto, muchos políticos y activistas condenan la medida de Trump, calificándola como una ignorancia en los temas mencionados. Sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca, defendiendo su actitud, aseveró en una entrevista realizada esta semana con el diario The Wall Street Journal que no conocía el significado de la fecha de “Juneteenth” y le preguntó a uno de los agentes negros de su Servicio Secreto.

Ante tal coyuntura, muchas manifestaciones han sido convocadas para este sábado en la ciudad de Tulsa, empero, Trump les amenazó: A cualquier manifestante, anarquista, agitador, saqueador o escoria que venga a Oklahoma, entiendan esto: no serán tratados como lo fueron en Nueva York, Seattle o Mineápolis. ¡Será una escena muy distinta!

La crisis sanitaria y la brutalidad policial han mostrado la incapacidad y la incompetencia de Trump en el manejo del país y la contención de la pandemia por el coronavirus.

Una encuesta publicada el jueves por la televisión local Fox News sigue a otra mencionada el martes por la agencia estadounidense de noticias The Associated Press (AP) y NORC Center for Public Affairs Research, que indicó que los norteamericanos están profundamente descontentos con la situación de su país, citando a Trump como un factor que empeora esas preocupaciones.

nlr/ktg/mnz/msf