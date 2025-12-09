FFAA: Misiles de Irán arrebataron la iniciativa en guerra con Israel

Un mando castrense iraní dice que las capacidades misilísticas, de drones y de defensa aérea de Irán lograron arrebatar la iniciativa de Israel en la guerra de 12 días.

“A pesar de contar con sistemas defensivos avanzados y el respaldo total del sistema hegemónico de Estados Unidos y de Israel, el adversario fracasó en el campo de batalla [durante el conflicto de junio] y recurrió a solicitudes de mediación para detener los enfrentamientos”, ha afirmado este martes el portavoz jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de brigada Abolfazl Shekarchi.

El vocero castrense ha destacado que “las capacidades misilísticas, de drones y de defensa aérea de Irán lograron arrebatar la iniciativa” de Israel en la guerra de 12 días, señalando que la República Islámica “aceleró inmediatamente el fortalecimiento de estas capacidades” una vez terminada el conflicto.

Asimismo, ha afirmado que las Fuerzas Armadas, tras identificar y corregir deficiencias, han incrementado su capacidad operativa y “se encuentran actualmente en un nivel de preparación muy superior al del inicio de la ofensiva del enemigo sionista”.

La guerra de 12 días estalló el 13 de junio, cuando Israel lanzó una agresión sin motivo contra el país persa, atacando instalaciones militares, nucleares y civiles en Teherán y otras ciudades, lo que dejó alrededor de 1100 muertos, entre ellos varios altos mandos militares y destacados científicos nucleares. A los ataques israelíes se unió una semana después EE.UU., bombardeando tres sitios nucleares clave.

Irán respondió la agresión con fuerza y mediante sus exitosas operaciones contra el régimen israelí y Estados Unidos, logró detener el asalto ilegal, imponiendo un alto el fuego a los agresores el 24 de junio.

Cualquier nuevo acto hostil de Israel recibiría una respuesta más contundente

En este sentido, el primer vicepresidente iraní, Mohamad Reza Aref, ha resaltado la preparación del país para contrarrestar una eventual agresión foránea, aconsejando al enemigo israelí a no probar de nuevo a la nación persa. “Nuestro nivel de preparación para hacer frente a las acciones inhumanas e inmorales de los enemigos ha aumentado en comparación con el pasado y hoy contamos con una capacidad de respuesta mayor”, sostiene.

Ha expresado su esperanza de que el enemigo no vuelva a optar por probar a la nación iraní e involucrarse en un nuevo conflicto con Irán, advirtiendo que cualquier nuevo acto hostil recibiría una respuesta más contundente.

Asimismo, ha reprochado a Estados Unidos por destruir la democracia, haciendo referencia a la agresión estadounidense de junio a las instalaciones nucleares iraníes, justo cuando los dos países se preparaban para iniciar la quinta ronda de negociaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní.

“Pese a las negociaciones que llevábamos adelante con Estados Unidos, el gobierno estadounidense, debido a su tendencia innata al quebrantamiento de compromisos, nos impuso una guerra no deseada y sin preparación previa”, ha denunciado Aref.

ftm/ncl/tqi