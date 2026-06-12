Petro denuncia restricciones de EEUU para reunirse con alcalde de Nueva York

El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció restricciones durante su visita a EE.UU., entre ellas la cancelación de su reunión con el alcalde de Nueva York.

El mandatario colombiano, quien presidió el miércoles 10 de junio el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), detalló en una publicación en su cuenta de X que durante su visita a territorio estadounidense tenía previstos varios encuentros académicos y de Estado con autoridades locales.

Uno de esos encuentros era una reunión con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, que, según una investigación del medio local The Washington Post, habría sido cancelada debido a presiones e impedimentos del gobierno de Donald Trump. Asimismo, estaba previsto su participación en una conferencia académica en Boston.

El presidente colombiano denunció que se le impusieron diversos obstáculos que le impidieron cumplir parte de su agenda en el país norteamericano.

“Cómo esta vez solo asistí al acto de recibir la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y dirigir la primera sesión bajo nuestra presidencia, considero poco democrático que se restringiera mi libertad de hablar con el alcalde de Nueva York, autoridad local de los EEUU y mi libertad de pensamiento al no permitirme dictar una conferencia a la que fui invitado en Boston”, expresó Petro en su extensa declarción.

El jefe de Estado colombiano aseguró que no fue informado de una restricción en su visa estadounidense que impidió que se reuniera con Mamdani. “Nunca se me informó de restricciones a mi visa, y de hecho fui al funeral de Jessi Jackson en Chicago. Nunca se me informó que sería arrestado”, repudió.

Asimismo, subrayó que, en su calidad de jefe de Estado que asiste a la Asamblea de Naciones Unidas, contaba con la protección de normas estadounidenses que garantizan la libertad de expresión y la ausencia de concecuencias durante ese periodo.

“Nuestras constituciones se fundamentan en la libertad, la democracia y la soberanía, bajo este último principio, que respeto para los EEUU y para Colombia y para todas las naciones del mundo, acepté las condiciones para que Colombia pueda ejercer su liderazgo mundial ganado”, apostilló el presidente colombiano.

En otro tramo de su publicación, el presidente Gustavo Petro trasladó el debate al ámbito de la política interna, al reiterar su desacuerdo con la injerencia del gobierno de Estados Unidos en la campaña electoral colombiana.

“No estoy de acuerdo con la intromisión del gobierno de los EEUU en la campaña electoral cuyas decisiones solo corresponden al pueblo de Colombia en el ejercicio pleno de su libertad”, recalcó.

La reacción de Petro se produce después de que, a comienzos de junio, el presidente estadounidense, Donald Trump, celebrara la victoria de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta electoral, en la que se habría impuesto con más de 10 millones de votos al candidato oficialista Iván Cepeda.

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