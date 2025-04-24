Comité Multisectorial demanda soluciones a la crisis económica en Bolivia

En Bolivia, más de 60 organizaciones marcharon pacíficamente desde la ciudad de El Alto, exigiendo mejoras económicas y presentando sus demandas al gobierno nacional.

Agropecuarios, gremiales, transportistas, cívicos, mineros, entre otros, se movilizaron contra el “hambre y la pobreza”, demandando al gobierno soluciones inmediatas.

Uno de sus principales objetivos, fue expresar su malestar por la carencia de dólares desde febrero de 2023 al presente; así como la falta de diésel y políticas económicas por parte del ejecutivo.

Los sectores aseveraron, que “están unidos” para que el país salga adelante, y que las nuevas generaciones de jóvenes no se tengan que ir fuera del país en busca de trabajo.

Los marchistas manifestaron que sus protestas no tienen afanes políticos; sino que su movilización es pacífica por el bienestar de los bolivianos.

Los movilizados en pleno centro de la ciudad de La Paz, expresaron sus quejas, exigiendo al gobierno soluciones inmediatas a sus demandas ante la difícil situación económica en que viven los bolivianos.

Sdenka Saavedra, La Paz.

