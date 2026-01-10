Líder iraní critica injerencia extranjera y apoyo de EEUU a disturbios - Noticiero 02:30

El Líder iraní denuncia injerencia extranjera y apoyo de EEUU a los alborotadores. Consejo de Seguridad acusa a Israel y Washington de dirigir los disturbios.

1- El Líder de La Revolución Islámica de Irán, Ayatolá Seyyed Alí Jamenei, criticó las amenazas de Donald Trump contra el país persa. Aseguró que no cederán ante los enemigos y que el pueblo iraní seguirá resistiendo los intentos de desestabilización.

2- Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán afirma que los disturbios en el país son dirigidos por el régimen israelí y EEUU para generar inseguridad.

3- Miles de iraníes salen a las calles de Teherán y otras ciudades del país para condenar los actos de violencia de los agitadores.

frr/tqi