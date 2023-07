Erdogan: Comercio anual Irán-Turquía puede aumentar a $ 30 mil millones

El presidente de Turquía afirmó que Turquía e Irán son capaces de aumentar el volumen de su comercio anual hasta 30 000 millones de dólares.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, durante el encuentro mantenido el jueves con el nuevo embajador de Irán en Ankara, Mohamad Hasan Habibolah Zadeh anunció que el comercio anual Irán-Turquía se puede alcanzar el objetivo de $ 30 mil millones.

De hecho, el mandatario turco enfatizó la importancia de promover la cooperación bilateral para luchar contra el terrorismo y la islamofobia y forjar la unidad en el mundo musulmán, agregando que hay amplios motivos para que los dos países promuevan la cooperación en comercio y economía.

El embajador iraní, por su parte, manifestó que Teherán y Ankara continuarán intercambiando puntos de vista sobre los principales desarrollos políticos bilaterales, regionales e internacionales. También elogió la postura común de Irán, Turquía y varios países musulmanes frente a la reciente profanación del Sagrado Corán en Suecia y Dinamarca.

Iran’s non-oil exports reached a historic milestone of over $53 billion in the year to late March with China, Iraq and Turkey being the largest customers of Iranian goods and products over that period.

Irán ha logrado mantener estrechos vínculos con sus principales socios comerciales en los últimos años a pesar de las restricciones impuestas por EE.UU. al acceso del país a los servicios comerciales y bancarios.

Las exportaciones no petroleras de Irán alcanzaron un hito histórico de más de $ 53 mil millones en los primeros tres meses del año, siendo China, Irak y Turquía los mayores clientes de bienes y productos iraníes durante ese período.

sno/tqi