Kuwait refuerza boicot comercial contra Israel a favor de Palestina

Kuwait prohíbe la entrada de buques que transportan mercancías hacia y desde los territorios palestinos ocupados por Israel para reiterar su apoyo a Palestina.

La ministra kuwaití de Obras Públicas y también titular de Estado para Comunicación y Tecnología de la Información, Rana al-Fares, anunció el sábado la prohibición, según el periódico local Al-Anba.

La orden impide que se soliciten permisos de entrada para las embarcaciones comerciales que transportan mercancías hacia o desde las tierras palestinas ocupadas, incluso, si las mercancías que se transportan desde los territorios se llevan a otro país fuera de Kuwait.

El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) acogió con satisfacción la decisión y resaltó que estaba en consonancia con la política del Gobierno y la nación kuwaitíes, que han apoyado a los palestinos en todos los aspectos político, diplomático, parlamentario y escenarios internacionales.

También pidió a otros países que “sigan el mismo enfoque” y restrinjan el comercio y el tráfico marítimo con el régimen israelí.

El 1 de diciembre, el embajador permanente de Kuwait ante las Naciones Unidas, Talal al-Fasam, reiteró el apoyo de su país a Palestina y condenó una controvertida visita del presidente israelí, Isaac Herzog, a la Mezquita de Ibrahim, también conocida como la Tumba de los Patriarcas, en la ciudad cisjordana de Al-Jalil (Hebrón).

A finales de mayo, el Parlamento de Kuwait aprobó por unanimidad proyectos de ley que prohíben cualquier trato o normalización de los lazos con el régimen de Tel Aviv.

Los sentimientos antisraelíes son profundos en Kuwait. Una encuesta realizada en 2019 por el Instituto de Washington para la Política de Oriente Próximo (en inglés: The Washington Institute for Near East Policy) mostró que el 85 % de los kuwaitíes se opone a normalizar los lazos con Israel.

tmv/ctl/tqi/fmk