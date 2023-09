“Prefiero dignidad humana a seguir trabajando en esa cadena antiraní”

Una presentadora de ‘Iran International’, en un mensaje de renuncia, dijo que prefiere la “dignidad humana” a seguir trabajando en esa cadena antiraní.

Hace poco, Sima Sabet puso fin a su relación laboral con la cadena subversiva, patrocinada por Arabia Saudí, donde durante los últimos cinco años hizo propaganda e informes contra la República Islámica de Irán, conforme ha publicado este lunes Farsnews.

La expresentadora de noticias no dijo el motivo de la terminación de su colaboración con Iran International, pero el uso irónico de la palabra “dignidad” ha levantado sospechas, ya que un audio filtrado recientemente de Sabet muestra que la dignidad de los que defienden el lema “mujer, vida, libertad” estaba siendo atacada.

En ese audio, Sabet describe el acoso a los empleados de Iran International. “Pooneh vino llorando y me rogó que no fuera presentadora, porque Sadiq Saba la había violado. Estás en la BBC [Inglés] Hay un montón de personas que no tienen una licenciatura. A veces sobreestimamos a la BBC”, se escucha.

De acuerdo con Farsnews, los acosos a las trabajadoras de medios antirrevolucionarios no es algo nuevo ni extraño, ya que hay informes sobre trabajadoras que han sido despedidas u obligadas a renunciar por denuncias de agresiones de tipo sexual.

Las redes antirrevolucionarias le dan al pueblo de Irán la versión de libertad y dignidad humana, mientras que estas mismas están envueltas en corrupción moral, además de boicot y censura.

Iran International, junto a otros medios, como el servicio de lengua persa de la cadena británica BBC (BBC Persian), la VOZ de América (VOA), la cadena Manoto, con sede en Londres (capital británica), y Radio Farda, impulsaron una campaña de mentiras y desinformación a gran escala sobre los disturbios desatados en septiembre del año pasado en Irán tras la muerte de la joven iraní Mahsa Amini.

