Dos fuertes explosiones sacuden la ciudad rusa de Bélgorod

Las autoridades rusas han informado este lunes de dos potentes explosiones en la ciudad rusa de Bélgorod sin dejar víctimas mortales ni daños materiales.

“Me he despertado con el sonido de dos potentes explosiones hace media hora. Según el centro anticrisis, no hay informes de víctimas o daños. En las redes sociales han aparecido imágenes que muestran destellos en el cielo”, ha escrito en su cuenta de Telegram, Viacheslav Gladko, el gobernador de Bélgorod, localidad rusa situada en la frontera con Ucrania.

Ha añadido que los detalles del incidente se darán a conocer a lo largo de esta misma jornada.

El gobernador confirmó el domingo que un incendio en las instalaciones del Ministerio de Defensa ruso en Bélgorod dejó un residente local herido y dañó siete viviendas. Rusia ha denunciado en varias ocasiones los ataques contra aldeas de la región fronteriza con Ucrania.

La Defensa rusa ha advertido que lanzará ataques de represalia, si Ucrania continúa atacando las tierras en la zona limítrofe.

