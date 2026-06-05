Una nueva encuesta revela que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses quiere poner fin rápidamente a la guerra contra Irán.

La encuesta de The Economist/YouGov mostró este viernes que el 68 por ciento de los encuestados cree que Estados Unidos “debería llegar a un acuerdo para terminar la guerra en Irán lo antes posible”, mientras que solo el 11 por ciento se opone a esta medida y el 21 por ciento no está seguro.

Casi siete de cada diez estadounidenses han instado a Washington a poner fin a su guerra ilegal contra Irán “lo antes posible”, lo que revela un profundo descontento público con la ofensiva militar de la administración Trump, que ya se ha prolongado durante más de tres meses, según la encuesta.

Los resultados ponen de relieve la creciente oposición dentro de Estados Unidos a esta guerra costosa y desestabilizadora, que ha ejercido una enorme presión sobre la economía global y ha dañado gravemente la posición internacional de Washington.

La encuesta se realizó entre el 29 de mayo y el 1 de junio, con la participación de 1604 personas y un margen de error de más o menos 3,5 puntos porcentuales.

El cierre del estrecho de Ormuz, una vía crítica para el transporte mundial de petróleo, debido a la agresión iniciada por EE.UU., ha provocado fuertes aumentos en los precios de la energía en todo el mundo.

Según la AAA, el precio promedio de un galón de gasolina regular en Estados Unidos era de unos 4,24 dólares el jueves por la tarde, un aumento significativo respecto a los 3,14 dólares registrados un año antes.

Las familias estadounidenses están sintiendo ahora el impacto económico directo de la agresión imprudente de la administración del presidente de EE. UU., Donald Trump, en apoyo a Israel contra la República Islámica.

El miércoles, la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó una medida destinada a obligar al presidente Donald Trump a poner fin a la guerra contra Irán.

El proyecto de ley fue aprobado por un estrecho margen de 215 votos contra 208, con cuatro republicanos —los representantes Thomas Massie (Kentucky), Brian Fitzpatrick (Pensilvania), Tom Barrett (Michigan) y Warren Davidson (Ohio)— que se unieron a todos los demócratas en apoyo de la legislación.

Aunque en gran medida tiene un carácter simbólico debido a las disputas legales en curso sobre su fuerza vinculante, la votación subraya las crecientes divisiones dentro del sistema político estadounidense respecto a la guerra contra Irán.

Irán, por su parte, ha enfatizado repetidamente su compromiso con la paz y la estabilidad regionales, al tiempo que defiende firmemente su soberanía y su derecho a la autodefensa frente a cualquier agresor.

Mientras la economía estadounidense se tambalea bajo el peso de la guerra, continúa aumentando la presión sobre la administración Trump para que respete la voluntad del pueblo estadounidense y ponga fin de inmediato a su guerra ilegal contra Irán.

nht