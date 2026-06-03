Irán promete respuesta decisiva a toda acción hostil en su contra

El canciller iraní ha condenado el rol de ciertos países árabes en la guerra contra Irán, avisando que todo acto hostil contra el país tendrá una dura respuesta.

El máximo diplomático iraní, Seyed Abás Araqchi, ha reaccionado este miércoles vía X a las recientes declaraciones del secretario de Estados estadounidense, Marco Rubio, planteadas durante una audiencia en el Congreso, donde reconoció explícitamente la amplia cooperación de algunos países ribereños del Golfo Pérsico con Washington en la guerra contra Irán.

“En mi opinión, nuestros aliados en la región han demostrado una cooperación muy ampliaˮ, declaró Rubio durante la audiencia. “Algunos de ellos, incluidos los Emiratos Árabes Unidos [EAU], han cooperado con un enfoque muy activo y serio. Kuwait también ha tenido un desempeño excelenteˮ, agregó.

El jefe de la Diplomacia persa ha vuelto a defender el derecho legítimo de Irán a atacar los objetivos estadounidenses en la región utilizados como plataforma para lanzar agresiones al suelo iraní. “Nuestras Fuerzas Armadas están llevando a cabo ataques defensivos, en el marco del legítimo derecho a la autodefensa, contra sitios desde los cuales Estados Unidos está autorizado para utilizar en atacar el transporte marítimo civil y violar el alto el fuegoˮ, ha enfatizado Araqchi.

Our Armed Forces are conducting self-defense strikes on sites the U.S. is permitted to use to attack civilian shipping and violate the ceasefire.



Any hostile act will be met with an immediate, decisive response. What sanctions and war failed to achieve won't be won with more war pic.twitter.com/CwjULJ6PeI — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 3, 2026

En este sentido, Araqchi ha advertido que cualquier acción hostil contra Irán será respondida de manera decisiva. “Cualquier acto hostil recibirá una respuesta inmediata y contundente. Lo que las sanciones y la guerra no lograron no se conseguirá con más guerraˮ, matiza.

La última advertencia de Teherán sirve como una clara señal tanto para Washington como para los Estados vecinos de que permitir que fuerzas extranjeras utilicen sus territorios o espacio aéreo para maniobras hostiles contra Irán tendrá graves consecuencias.

El aviso llega después de que el ejército estadounidense atacara la noche del martes un petrolero iraní en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, causando daños en la sala de máquinas de la embarcación. Asimismo, lanzó proyectiles aéreos una torre de comunicaciones del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán en el sur de la isla de Qeshm.

Irán ha respondido llevando a cabo ataques de represalia la madrugada de este miércoles contra una base estadounidense en Kuwait —desde donde se lanzaron las agresiones al suelo iraní—, logrando destruir objetivos y causar un incendio. También ha atacado la Quinta Flota Naval de EE.UU. en Baréin, y avisado que alterar la seguridad de Ormuz tendrá un alto costo para Washington.

Esto ocurre en medio de una tregua solicitada por Estados Unidos tras emprender, junto con Israel, una guerra de agresión contra Irán el 28 de febrero. La República Islámica respondió con sucesivas oleadas de ataques con misiles y drones contra los territorios ocupados por Israel, así como contra bases e intereses estadounidenses en distintos países de la región. También cerró el estrecho de Ormuz, como parte de sus actos de represalia.

Teherán ha advertido reiteradamente que responderá a cualquier ataque contra el territorio persa y ha señalado que, en caso de una nueva ronda de agresiones, su respuesta será más firme que la de la guerra de febrero.

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